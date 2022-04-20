В Германии озвучили сроки отказа от импорта угля и нефти из России

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о намерении Германии полностью отказаться от импорта российских энергоносителей. Об этом дипломат рассказала в среду, 20 апреля, на совместной пресс-конференции с коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии. Трансляцию вел телеканал Die Welt.

«Безопасность в Европе означает, что мы уменьшаем и завершаем нашу зависимость от России прежде всего в энергетическом секторе. Я говорю ясно: да, и Германия полностью отказывается от российских поставок», — сказала Бербок, добавив, что Германия уже допустила в прошлом ошибки в вопросе энергетического сотрудничества с Россией.

Так, по словам дипломата, Германия намерена прекратить использовать российский уголь до конца лета, а потребление нефти уменьшить наполовину до лета. Она подчеркнула, что свести к нулю его импорт из РФ планируется до конца года.

А отказ от российского газа, по словам Бербок, пройдет в рамках «общей европейской дорожной карты». Сроки глава МИД ФРГ не уточнила.

15 апреля вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что у Европы на данный момент нет разумной альтернативы ресурсам России, судьба промышленности и самих европейцев зависит от рациональности ЕС. Полностью заместить российские нефть и газ в перспективе 5–10 лет вряд ли удастся.

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер. Он уточнил, что и Россия сталкивается с проблемами, но в стране это рассматривается как появление новых вариантов и возможностей.

8 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия переориентирует поставки угля на альтернативные рынки по мере отказа от него в Европе. А глава Минэнерго России Николай Шульгинов отметил, в свою очередь, что ЕС будет достаточно проблематично в один момент заменить российский уголь с учетом его качественных характеристик.

6 апреля издание Focus сообщило, что жители Германии всё чаще сталкиваются с трудностями из-за роста цен на энергоносители. Подчеркивалось, что затраты на электроэнергию для предприятий выросли почти на 70% по сравнению с прошлым годом, а цены на уголь, древесину, удобрения и пшеницу поднялись более чем на 20–25%.

5 апреля в Еврокомиссии объявили о пятом пакете санкций против России. Пакет рестрикций включает запрет на приобретение, импорт или передачу угля в страны Европейского союза, если они происходят из России или экспортируются оттуда начиная с августа 2022 года.

Запад продолжает вводить санкции против России в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса. Решению о ее начале предшествовало обострение ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, Вооруженные силы РФ наносят удары только по военной инфраструктуре Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

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