В Кремле оценили решение Запада ввести эмбарго на импорт российского угля

Россия переориентирует поставки угля на альтернативные рынки по мере отказа от его потребления в Европе. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Уголь по-прежнему является весьма востребованным товаром. Потоки угля по мере отказа от потребления в Европе будут переориентироваться на альтернативные рынки», — сказал Песков журналистам, комментируя решение об эмбарго на импорт угля, которое входит в новый пакет санкций Евросоюза.

Также он прокомментировал вопрос о возможной транспортной блокаде Калининградской области. Как отметил представитель Кремля, пока таких решений не было. Сейчас много разной информации на эту тему, надо ориентироваться на официальные данные, подчеркнул Песков.

Во вторник, 5 апреля, в Еврокомиссии (ЕК) объявили о пятом пакете санкций против России. Как уточнил замглавы ЕК Валдис Домбровскис, новый пакет ограничений включае индивидуальные, торговые, транспортные и энергетические санкции, включая эмбарго на импорт угля. В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС запретит импорт угля из России на сумму €4 млрд в год.

Кроме того, санкционный пакет включает запрет на приобретение, импорт или передачу угля в страны Европейского Союза, если они происходят из России или экспортируются оттуда, начиная с августа 2022 года.

Эмбарго на поставки угля начнет действовать с августа 2022 года.

На данный момент ежегодный объем импорта угля в ЕС составляет 8 млрд.

Санкции введены в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса. Решению о ее начале предшествовало обострение в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В Кремле отметили, что спецоперация также преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. При этом, как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары только по военной инфраструктуре Украины.

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