Прямой эфир
Авто
Дружественные страны поставят АвтоВАЗу недостающие компоненты
Мир
Россия вышлет 45 польских дипломатов в качестве ответной меры
Экономика
В АКОРТ заявили о снижении цен на бытовую технику и электронику
Мир
МИД РФ объявил о высылке из страны двух болгарских дипломатов
Армия
Минобороны РФ обвинило Киев во вбросе на фоне удара по Краматорску
Экономика
ОАК ожидает первый полет SSJ-100 с российскими двигателями в начале 2023 года
Общество
Владимира Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище
Политика
Посол Польши прибыл в МИД России
Мир
Премьер Словакии подтвердил передачу Киеву системы С-300
Спорт
Украинские шахматистки Музычук не подписали петицию по исключению России из FIDE
Экономика
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 72 рублей впервые с ноября
Сюжет:

Глава Минэнерго РФ оценил возможность замены ЕС российского угля

Глава Минэнерго Шульгинов: для ЕС будет сложно заменить российский уголь
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евросоюзу (ЕС) будет достаточно проблематично в один момент заменить российский уголь с учетом его качественных характеристик. Об этом 8 апреля заявил глава Минэнерго России Николай Шульгинов.

Спецоперация в Донбассе 8 апреля. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

По его словам, решение стран Евросоюза отказаться от импорта угля из России в первую очередь повлияет на эти страны.

«Поэтому переход будет как минимум растянут по времени, более того, сам уголь будет значительно дороже из-за логистики», — цитирует министра Telegram-канал ведомства.

Российское топливо перенаправят на альтернативные рынки, добавил министр.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия переориентирует поставки угля на альтернативные рынки по мере отказа от него в Европе. Уголь остается востребованным товаром, подчеркнул он.

Также в пятницу стало известно о плане Японии постепенно уменьшать объем импорта российского угля. Конечной целью станет полный отказ от этого вида топлива.

5 апреля в Еврокомиссии объявили о пятом пакете санкций против России. Как уточнил замглавы ЕК Валдис Домбровскис, новый пакет ограничений включает индивидуальные, торговые, транспортные и энергетические санкции, включая эмбарго на импорт угля. В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС запретит импорт угля из России на сумму €4 млрд в год.

Также пакет рестрикций включает запрет на приобретение, импорт или передачу угля в страны Европейского Союза, если они происходят из России или экспортируются оттуда начиная с августа 2022 года.

На данный момент ежегодный объем импорта угля в ЕС составляет €8 млрд.

Санкции введены в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса. Решению о ее начале предшествовало обострение в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В Кремле отметили, что спецоперация также преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. При этом, как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары только по военной инфраструктуре Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022