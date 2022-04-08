Глава Минэнерго РФ оценил возможность замены ЕС российского угля

Евросоюзу (ЕС) будет достаточно проблематично в один момент заменить российский уголь с учетом его качественных характеристик. Об этом 8 апреля заявил глава Минэнерго России Николай Шульгинов.

По его словам, решение стран Евросоюза отказаться от импорта угля из России в первую очередь повлияет на эти страны.

«Поэтому переход будет как минимум растянут по времени, более того, сам уголь будет значительно дороже из-за логистики», — цитирует министра Telegram-канал ведомства.

Российское топливо перенаправят на альтернативные рынки, добавил министр.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия переориентирует поставки угля на альтернативные рынки по мере отказа от него в Европе. Уголь остается востребованным товаром, подчеркнул он.

Также в пятницу стало известно о плане Японии постепенно уменьшать объем импорта российского угля. Конечной целью станет полный отказ от этого вида топлива.

5 апреля в Еврокомиссии объявили о пятом пакете санкций против России. Как уточнил замглавы ЕК Валдис Домбровскис, новый пакет ограничений включает индивидуальные, торговые, транспортные и энергетические санкции, включая эмбарго на импорт угля. В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС запретит импорт угля из России на сумму €4 млрд в год.

Также пакет рестрикций включает запрет на приобретение, импорт или передачу угля в страны Европейского Союза, если они происходят из России или экспортируются оттуда начиная с августа 2022 года.

На данный момент ежегодный объем импорта угля в ЕС составляет €8 млрд.

Санкции введены в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса. Решению о ее начале предшествовало обострение в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В Кремле отметили, что спецоперация также преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. При этом, как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары только по военной инфраструктуре Украины.

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