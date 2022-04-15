Новак заявил об отсутствии у ЕС разумной альтернативы энергоресурсам из России

У Европы на данный момент нет разумной альтернативы ресурсам России, судьба промышленности и самих европейцев зависит от рациональности ЕС. Полностью заместить российские нефть и газ в перспективе 5–10 лет вряд ли удастся. Об этом 15 апреля написал вице-премьер РФ Александр Новак в авторской колонке для журнала «Энергетическая политика».

«С учетом доли России на рынке становится очевидно, что без российских энергоресурсов говорить о гарантии энергобезопасности Европы невозможно. Поэтому теперь судьба европейской промышленности и комфорт граждан ЕС всецело зависят от рациональности решений руководителей стран Евросоюза», — говорится в публикации.

Новак заострил внимание на том, что на место ведущих поставщиков газа в Европу давно претендуют производители СПГ Америки, которые поставили себе цель занять значительную долю европейского рынка, однако отсутствие необходимой инфраструктуры для приема газа не позволит им быстро нарастить поставки.

ЕС также в качестве возможных импортеров углеводородов рассматривает производителей из Катара, Алжира, Саудовской Аравии, Кувейта, поясняет вице-премьер. Однако, подчеркивает он, «при этом в ОПЕК уже заявили, что страны альянса не смогут компенсировать снижение поставок российской нефти на мировой рынок».

При этом среди о возможных поставщиков угля в Европу может идти речь о странах Южной Америки и Южной Африки, но, «по мнению экспертов, им будет сложно обеспечить приемлемую цену из-за значительных логистических издержек и высокого спроса», отметил Новак.

В статье он также указал, что антироссийские санкции могут привести к увеличению стоимости жизни в странах Евросоюза (ЕС) и США. Вице-премьер добавил, что представители ключевых отраслей европейской промышленности направили письмо в Еврокомиссию с требованием стабилизировать энергетические рынки.

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер. Он уточнил, что и Россия сталкивается с проблемами, но в стране это рассматривается как появление новых вариантов и возможностей.

Ранее в апреле стало известно, что по причине роста цен на энергоносители Великобритания рискует столкнуться с сильным падением уровня жизни. В Германии инфляция в марте выросла до 7,3%, что стало самым высоким показателем с момента объединения ФРГ и ГДР в 1990 году. В США потребительские цены выросли на 8,5% к концу марта, что стало самым высоким уровнем инфляции с 1981 года.

6 апреля издание Focus сообщило, что жители Германии всё чаще сталкиваются с трудностями из-за роста цен на энергоносители. Подчеркивалось, что затраты на электроэнергию для предприятий выросли почти на 70% по сравнению с прошлым годом, а цены на уголь, древесину, удобрения и пшеницу поднялись более чем на 20–25%.

Санкции против России усилились после того, как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Несогласные со спецоперацией страны Запада ввели новые санкции против РФ: в частности, ограничения коснулись энергоресурсов. Из-за запретов инфляция в Европе и США существенно усилилась, а цены выросли.

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