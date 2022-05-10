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В нацразведке США оценили перспективы переговоров по Украине

Директор нацразведки США Хайнс заявила, что переговоры не урегулируют конфликт на Украине
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Фото: РИА Новости/Максим Гучек
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Успешные переговоры по ситуации на Украине в краткосрочной перспективе являются маловероятными. Об этом заявила во вторник, 10 мая, директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.

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Она считает, что ситуация на Украине в ближайшее время может пойти по пути дальнейшей эскалации. Она уверена, что этому поспособствует желание Украины решать проблему военным путем.

«Учитывая, что и Россия, и Украина уверены, что могут продолжить добиваться военных успехов, мы не видим возможности для продвижения вперед путем переговоров», — сказала Хейнс, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

Ранее, 9 мая, глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что переговоры России с украинской делегацией касаемо мирного урегулирования конфликта не прекращены, они проходят в дистанционном формате.

25 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Лондон и Вашингтон не советуют президенту Украины Владимиру Зеленскому ускорять переговоры с Россией.

22 апреля Лавров заявил, что переговоры российской и украинской стороны застопорились, Москва не получила ответа Киева на свои предложения по урегулированию ситуации в Донбассе. Кроме того, он добавил, что заявления представителей Киева наводят на мысль о том, что им не нужны переговоры с Москвой.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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