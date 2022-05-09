Мединский заявил о продолжении переговоров с Украиной

Переговоры России с украинской делегацией касаемо мирного урегулирования конфликта не прекращены. Они проходят в дистанционном формате, заявил глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский в понедельник, 9 мая.

«Переговоры в дистанционном формате не прекращены», — сообщил Мединский.

По его словам, для того, чтобы перевести встречи в очный режим, необходимо иметь «больше конкретики на руках».

25 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Лондон и Вашингтон не советуют президенту Украины Владимиру Зеленскому ускорять переговоры с Россией. При этом, заметил дипломат, российская сторона намерена продолжать переговоры с делегацией представителей киевского режима, назначенных президентом Украины.

Кроме того, представитель МИД сообщил, что в переданном Россией Украине обновленном проекте договора учтены замечания Киева, однако ответ украинской стороны по поводу своих предложений РФ до сих пор не получила. По его словам, российская сторона интересовалась у украинских переговорщиков, как так вышло, что президент Украины Владимир Зеленский не видел предложения РФ. Они сослались на нехватку времени у украинского лидера.

22 апреля Лавров заявил, что переговоры российской и украинской стороны застопорились, Москва не получила ответа Киева на свои предложения по урегулированию ситуации в Донбассе. Кроме того, он добавил, что заявления представителей Киева наводят на мысль о том, что им не нужны переговоры с Москвой.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указывал на то, что украинская сторона в ходе переговоров с Россией постоянно отходит от своих слов, добавив, что в плане эффективности переговоров это имеет очень плохие последствия.

29 марта в Стамбуле прошел четвертый очный раунд российско-украинских переговоров. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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