Прямой эфир
Общество
Путин заявил о сражении военных в Донбассе за безопасность родины
Мир
Акция «Бессмертный полк» состоялась в Херсонской области
Мир
На кургане Саур-Могила в ДНР зажгли Вечный огонь
Мир
В МИД РФ назвали беззаконием инициативу передать Киеву замороженные активы РФ
Общество
Путин указал на нежелание западных стран идти на диалог с Россией
Мир
Борисов рассказал о новых гиперзвуковых ракетах для ударов с земли, воздуха и моря
Мир
Минстрой РФ начал оценку ущерба инфраструктуры Донбасса
Мир
Замглавы МИД РФ предупредил об ответе Москвы при вступлении Финляндии в НАТО
Политика
Мединский заявил о продолжении переговоров с Украиной
Общество
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День Победы
Общество
Путин подписал указ о новых мерах поддержки семей военнослужащих
Сюжет:

Мединский заявил о продолжении переговоров с Украиной

0
Фото: Global Look Press/АГН Москва
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Переговоры России с украинской делегацией касаемо мирного урегулирования конфликта не прекращены. Они проходят в дистанционном формате, заявил глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский в понедельник, 9 мая.

Сумма разностей: чего ждать от дальнейших переговоров РФ и Украины
И почему оценки прогресса консультаций Москвой и Киевом не совпадают

«Переговоры в дистанционном формате не прекращены», — сообщил Мединский.

По его словам, для того, чтобы перевести встречи в очный режим, необходимо иметь «больше конкретики на руках».

25 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Лондон и Вашингтон не советуют президенту Украины Владимиру Зеленскому ускорять переговоры с Россией. При этом, заметил дипломат, российская сторона намерена продолжать переговоры с делегацией представителей киевского режима, назначенных президентом Украины.

Кроме того, представитель МИД сообщил, что в переданном Россией Украине обновленном проекте договора учтены замечания Киева, однако ответ украинской стороны по поводу своих предложений РФ до сих пор не получила. По его словам, российская сторона интересовалась у украинских переговорщиков, как так вышло, что президент Украины Владимир Зеленский не видел предложения РФ. Они сослались на нехватку времени у украинского лидера.

22 апреля Лавров заявил, что переговоры российской и украинской стороны застопорились, Москва не получила ответа Киева на свои предложения по урегулированию ситуации в Донбассе. Кроме того, он добавил, что заявления представителей Киева наводят на мысль о том, что им не нужны переговоры с Москвой.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указывал на то, что украинская сторона в ходе переговоров с Россией постоянно отходит от своих слов, добавив, что в плане эффективности переговоров это имеет очень плохие последствия.

29 марта в Стамбуле прошел четвертый очный раунд российско-украинских переговоров. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022