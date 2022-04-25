Лавров заявил об обновлении проекта договора с учетом замечаний Киева

В переданном Россией Украине обновленном проекте договора учтены замечания Киева, однако ответ украинской стороны по поводу своих предложений РФ до сих пор не получила. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Неделю назад после очередной видеоконференции мы передали им еще одну обновленную версию договора, которая уже учитывала их последующие комментарии, как это обычно бывает, и вот неделю ждем», — сказал он в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

По его словам, российская сторона интересовалась у украинских переговорщиков, как так вышло, что президент Украины Владимир Зеленский не видел предложения РФ. Они сослались на нехватку времени у украинского лидера.

«Это лишний раз показывает, как он (Зеленский) сам относится к переговорам, когда он пафосно заявляет о том, что он всегда предпочитает мир», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров также отметил, что конфликт на Украине закончится договором, но его параметры будут определяться стадией военных действий, во время которой его заключат.

При этом глава российского МИДа уточнил, что на переговорах в Стамбуле Украина выдвинула предложения, которые Россия восприняла позитивно. Однако США повлияли на Киев, чтобы он изменил свою позицию.

«Эти предложения были в виде не договора, а в виде наметок, основные положения и тезисы. Мы оперативно эти тезисы переложили уже на договорный жанр и передали нашим украинским коллегам этот проект. Тогда они нам представили свои контридеи, которые радикально отличались от того, что было сделано в Стамбуле», — пояснил министр.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что переговорные команды со стороны России и Украины существуют, процесс не закончился.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко подчеркнул, что только содержательные договоренности могут стать поводом для очной встречи переговорных делегаций России и Украины.

До этого, 22 апреля, Лавров заявил, что переговоры российской и украинской стороны застопорились, Москва не получила ответа Киева на свои предложения по урегулированию ситуации в Донбассе. Кроме того, он добавил, что заявления представителей Киева наводят на мысль о том, что они не нуждаются в переговорах с Москвой.

29 марта в Стамбуле прошел четвертый очный раунд российско-украинских переговоров. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Прежде стороны провели три очные встречи в Белоруссии. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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