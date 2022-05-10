США понадеялись на дипломатический способ решения ситуации на Украине

Вашингтон считает, что ситуация вокруг Украины будет урегулирована посредством дипломатии. Соответствующее заявление сделала во вторник, 10 мая, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

«Мы, разумеется, считаем, что это будет урегулировано посредством дипломатического процесса, посредством дипломатического решения», — отметила она.

Также Псаки подчеркнула, что Соединенные Штаты не нацелены на проведение прямых переговоров с Россией, Вашингтон придерживается позиции поддерживать Киев за столом переговоров и предоставлять украинской стороне военную помощь.

Ранее во вторник китайский портал Global Times опубликовал материал, основанный на анализе колонки американского журналиста Томаса Фридмана в New York Times. В статье автор высказал мнение, что Белый дом использует украинский кризис в корыстных целях. Он уточнил, что затяжной конфликт на Украине служит двум стратегическим целям Вашингтона: помогает сдерживать Россию и рождает спрос на продукцию американского военно-промышленного комплекса.

Помимо этого в этот день директор Национальной разведки США Эврил Хейнс выразила мнение, что ситуация на Украине в ближайшее время может пойти по пути дальнейшей эскалации, а успех переговоров в краткосрочной перспективе является маловероятными.

Накануне стало известно, что президент США Джо Байден призвал конгресс незамедлительно одобрить запрос на выделение $33 млрд на помощь украинской стороне. В этот же день американский лидер подписал принятый ранее обеими палатами конгресса законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу.

Кроме того, 9 мая пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Вашингтон готов рассмотреть возможность увеличения числа инструкторов для обучения солдат ВСУ. Он уточнил, что США приступили к обучению украинских военнослужащих обслуживанию американских гаубиц, поставляемых Киеву.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили Москву о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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