Американский журналист раскрыл истинные цели Белого дома на Украине

Белый дом использует украинский кризис в корыстных целях, сообщает китайский портал Global Times, проанализировав колонку американского журналиста Томаса Фридмана в New York Times.

«В материале Фридман четко дал понять, что США не станут проливать кровь за Украину. Всем, кто думает, что Байден окажется настолько глуп, чтобы сражаться за Зеленского, американец посоветовал не питать наивных иллюзий», — говорится в статье Global Times.

В статье акцентируется внимание на том, что США отправили Украине более 50 млн патронов для пистолетов, винтовок и артиллерии, но не хотят прямой войны с Россией и не посылают в Украину своих войск.

«Президент Украины Владимир Зеленский изложил требование своей страны о мирных переговорах с Россией, и обе стороны провели несколько раундов переговоров, в то время как США оставались молчаливыми наблюдателями издалека», — отмечается в колонке.

По мнению китайских журналистов, затяжной конфликт на Украине служит двум стратегическим целям Вашингтона: помогает сдерживать Россию и рождает спрос на продукцию американского военно-промышленного комплекса.

6 мая появилось сообщение о том, что Байден намерен утвердить новый пакет военной помощи Украине на $100 млн. Анонимный источник рассказал Reuters, что последний пакет будет включать больше боеприпасов для таких систем, как гаубицы.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

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