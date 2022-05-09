Прямой эфир
Мир
Байден подписал закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу
Общество
В Москве состоялся салют в честь Дня Победы
Мир
США допустили увеличение числа своих инструкторов на Украине
Мир
Сербский режиссер Кустурица поздравил россиян и сербов с Днем Победы
Мир
США запросили заседание Совбеза ООН из-за КНДР
Мир
Российские войска поразили ракетами «Оникс» вертолеты ВСУ под Одессой
Мир
Маршала СССР Ивана Конева лишили звания почетного гражданина Праги
Мир
В ЛНР заявили о полном контроле над городом Попасная
Мир
Джонсон признал вклад советского народа в победу над нацизмом в ВОВ
Мир
Глава МИД Польши выразил сожаление по поводу нападения на посла РФ
Политика
Путин вручил отцу погибшего в Донбассе командира «Спарты» звезду Героя
Сюжет:

США допустили увеличение числа своих инструкторов на Украине

0
Фото: REUTERS/Stringer
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США готовы рассмотреть возможность увеличения числа инструкторов для обучения солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил 9 мая пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга.

Ученья тьма: за пять лет США вложили в тренинги для ВСУ полмиллиарда долларов
Какие еще статьи расходов содержатся в протоколах международной «технической помощи» Киеву

«Сейчас мы не видим необходимости увеличивать число инструкторов. Мы считаем достаточным те средства, что у нас имеются. <…> Не только национальная гвардия Флориды участвует в оказании помощи в этом деле. Вы видели, что Канада также проводит обучение. Мы верим, что сейчас у нас всё в порядке с этим. Если нам нужно будет изменить число или добавить людей для проведения обучения, мы, конечно, будем готовы рассмотреть этот вопрос», — ответил Кирби на вопрос журналиста о том, как власти Штатов оценивают процесс обучения ВСУ.

Он рассказал, что США приступили к обучению украинских военнослужащих обслуживанию американских гаубиц, поставляемых Киеву.

«Мы теперь обучили на гаубицах более 300 украинских артиллеристов. И еще больше 50 проходят эту подготовку сейчас. Мы также лишь сегодня начали двухнедельные курсы обслуживания гаубиц», — добавил Кирби.

4 мая американский генерал Джозеф Хилберт рассказал, что военные США обучили более 23 тыс. украинских солдат с 2015 года.

14 апреля в распоряжение «Известий» попал перечень проектов международной технической помощи, прошедших государственную регистрацию на Украине. Из него следует, что с 2015 по 2020 год минобороны США вложило в обучающие программы для украинских военных порядка полумиллиарда долларов. Согласно этим данным, в 2015 году начались занятия американских и натовских инструкторов с пехотными батальонами ВСУ: углубленный 55-дневный курс помимо базовой пехотной подготовки включал в себя и другие элементы общевойскового боя, включая использование бронетехники и минометов.

5 апреля в Пентангоне подтвердили, что украинских военных обучают использованию поставляемого на Украину вооружения и военной техники на территории США.

Также в марте сообщалось, что американские военнослужащие контактируют с ВСУ в Польше по вопросам поставок оружия Киеву. Тогда пресс-секретарь минобороны США Джон Кирби заявил, что американские военные не проводят обучение украинских военных в Польше «в классическом смысле» этого слова, но взаимодействуют с ними.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили Москву о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022