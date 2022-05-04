Американский генерал заявил об обучении более 23 тыс. солдат ВСУ

Военные США обучили более 23 тыс. украинских солдат с 2015 года. Об этом на брифинге Пентагона 4 мая сообщил американский генерал Джозеф Хилберт.

«С начала этой миссии и до января 2022 года мы обучили всего более 23 тыс. солдат ВСУ из 17 разных батальонов, 11 разных бригад», — заявил он.

20 апреля военный 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Виктор Панченко, который сдался в плен, рассказал о том, как его вместе с сослуживцами обучали военные США.

Со слов украинского военнослужащего, контракт он подписал еще в 2015 году, на обучающих занятиях обычно находились один или два инструктора — переводчик и сам инструктор. Кроме того, он заявил, что американские инструкторы рассказывали об азах, основах, теме пехотной тактики.

14 апреля в распоряжение «Известий» попал перечень проектов международной технической помощи, прошедших государственную регистрацию на Украине, из него следует, что с 2015 по 2020 год минобороны США вложило в обучающие программы для украинских военных порядка полумиллиарда долларов. Согласно этим данным, в 2015 году начались занятия американских и натовских инструкторов с пехотными батальонами ВСУ: углубленный 55-дневный курс помимо базовой пехотной подготовки включал в себя и другие элементы общевойскового боя, включая использование бронетехники и минометов.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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