Прямой эфир
Сюжет:

Американский генерал заявил об обучении более 23 тыс. солдат ВСУ

0
Фото: Global Look Press/James Sprankle
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военные США обучили более 23 тыс. украинских солдат с 2015 года. Об этом на брифинге Пентагона 4 мая сообщил американский генерал Джозеф Хилберт.

«С начала этой миссии и до января 2022 года мы обучили всего более 23 тыс. солдат ВСУ из 17 разных батальонов, 11 разных бригад», — заявил он.

20 апреля военный 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Виктор Панченко, который сдался в плен, рассказал о том, как его вместе с сослуживцами обучали военные США.

Со слов украинского военнослужащего, контракт он подписал еще в 2015 году, на обучающих занятиях обычно находились один или два инструктора — переводчик и сам инструктор. Кроме того, он заявил, что американские инструкторы рассказывали об азах, основах, теме пехотной тактики.

Ученья тьма: за пять лет США вложили в тренинги для ВСУ полмиллиарда долларов
Какие еще статьи расходов содержатся в протоколах международной «технической помощи» Киеву

14 апреля в распоряжение «Известий» попал перечень проектов международной технической помощи, прошедших государственную регистрацию на Украине, из него следует, что с 2015 по 2020 год минобороны США вложило в обучающие программы для украинских военных порядка полумиллиарда долларов. Согласно этим данным, в 2015 году начались занятия американских и натовских инструкторов с пехотными батальонами ВСУ: углубленный 55-дневный курс помимо базовой пехотной подготовки включал в себя и другие элементы общевойскового боя, включая использование бронетехники и минометов.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022