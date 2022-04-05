Пентагон подтвердил обучение военных ВСУ за пределами Украины

Пентагон 5 апреля подтвердил, что обучает украинских военных использованию поставляемой в страну военной техники за пределами Украины.

Ранее, 30 марта, пресс-секретарь минобороны США Джон Кирби заявил, что американские военные не проводят обучение украинских военных в Польше «в классическом смысле» этого слова, но взаимодействуют с ними.

Тогда же сообщалось, что американские военнослужащие контактируют с украинскими военнослужащими в Польше по вопросам поставок оружия Киеву. Источник CNN подчеркнул, что именно такого рода взаимодействие имел в виду президент США Джо Байден, когда говорил о том, что американские десантники смогут лично убедиться в мужестве украинцев.

До этого, 28 марта, Байден в очередной раз заявил о нежелании вступать в прямую конфронтацию с Россией. Вместе с тем, американский лидер пригрозил «значительным ответом» в том случае, если Россия применит химическое оружие на Украине.

15 марта Байден подписал законопроект о финансировании деятельности федерального правительства до конца 2022 финансового года объемом $1,5 трлн, включая $13,6 млрд военной и гуманитарной помощи Украине и соседним с ней странам.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Новость дополняется