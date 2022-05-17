Песков заявил об уверенности России в достижении целей спецоперации

Москва уверена в победе и достижении поставленных целей спецоперации по защите Донбасса, заявил 17 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание».

«Мы уверены, что всё будет хорошо, и мы уверены, что мы победим, мы добьемся всех целей», — отметил представитель Кремля.

По его словам, Россия находится в условиях «идеального шторма» и момента истины.

«На протяжении многих десятилетий, пары десятилетий наша страна развивалась, набирала темпы развития, пыталась выстоять в кризисе, использовала кризисы для обновления, для совершенствования», — сказал он.

Как отметил Песков, Россия становилась лучше, чтобы следующим поколениям открывались новые возможности, страна всегда отстаивала свои интересы.

Также он подчеркнул, что Россию невозможно изолировать ни в одной сфере. У страны есть все возможности, чтобы справиться с нынешними трудностями.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военнослужащих.

Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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