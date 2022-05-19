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При обстреле Курской области погиб мирный житель. Спецоперация в Донбассе 19 мая, день 84-й

Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Спецоперация по освобождению Донбасса продолжается. При обстреле Теткино — приграничного населенного пункта Глушковского района Курской области — погиб мирный житель, несколько человек ранены. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что проблемы с продовольствием в мире возникли задолго до спецоперации на Украине, к кризису привели неграмотные макроэкономические шаги Запада. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш полагает, что продовольственный кризис теперь невозможно разрешить без возвращения на мировой рынок удобрений из России и зерна из Украины.

Текстовая трансляция
Сегодня, 10:06
Украинские войска нанесли удар по селу Минеральное в Ясиноватском районе Донецкой народной республики, повреждены фельдшерско-акушерский пункт и здание сельского совета, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
Сегодня, 10:03
Масштабные работы по реконструкции инфраструктуры планируются в Донецкой народной республике, сюда прибыли специалисты из регионов РФ для восстановительных работ, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, россияне удивлены состоянием объектов - многие из них ремонтировались еще при Советском Союзе.
Сегодня, 10:00
Более 13,5 тыс. беженцев с территории Донбасса и Украины прибыли через пункты пропуска в Ростовскую область за минувшие сутки, сообщает пресс-служба областного пограничного управления ФСБ России.
Сегодня, 09:54
Совет по правам человека при президенте России рассылает за границу пятую подборку материалов о преступлениях украинских военных против мирных жителей. Среди отправленных материалов есть свидетельства отставного французского военного Адриена Боке о военных преступлениях со стороны украинских военных. В числе прочего он опровергает «приписанную Западом вину России за Бучу». По его словам, «там были трупы, которые специально привезли для фотосессии».
Сегодня, 09:45
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новое видео, как с грозненского аэропорта в Донбасс и на Украину отправляется очередная группа добровольцев. «В единстве наша сила!» - с такими словами из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова вылетела очередная группа добровольцев, готовых сражаться с бандеровцами, нациками и шайтанами на территории Донбасса и Украины», - написал Кадыров в Telegram-канале.
Сегодня, 09:25
На территории России растет число диверсий, имеющих целью нанести урон гражданской инфраструктуре. Украинские спецслужбы пытаются использовать для проведения акций устрашения не только приверженцев ультраправых взглядов, но и наркоманов и душевнобольных людей.
Сегодня, 09:24
Украинские войска менее чем за час обстреляли населенные пункты Горловка и Михайловка в Донецкой народной республике, выпустили три гранаты из РПГ и 8 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в СЦКК.
Сегодня, 09:20
Не менее семи снарядов попало на территорию спиртзавода в поселке Теткино Курской области во время обстрела в четверг утром сообщил директор ООО «Курскпродукт» Дмитрий Гречаный. В результате атаки погиб водитель фуры, который привез сырье на предприятие.
Сегодня, 09:19
Из Мариуполя за минувшие сутки на территорию ДНР эвакуированы 231 человек, 12 из них дети, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
Сегодня, 09:17
Украинские войска в 08:30 обстреляли населенный пункт Ясиноватая, выпустив пять ракет из БМ-21 «Град», сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Сегодня, 09:17
Сегодня, 09:06
США, Канада и Швейцария входят в тройку недружественных стран по количеству санкций против РФ, которые спровоцировали мировой рост цен на энергоресурсы и продовольствие, именно эти страны ответственны за будущие кризисы во всем мире, полагает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Сегодня, 09:04
Правительство Японии приняло решение выделить Украине еще $300 млн финансовой помощи на гуманитарные нужды.
Сегодня, 08:54
Принятая Евросоюзом стратегия отказа от российских энергоносителей является антиевропейской, а Финляндия до последнего момента не собиралась вступать в НАТО и не видела угроз со стороны России, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в эксклюзивном интервью «Известиям» и рассказала, когда прекратится глобальная конфронтация.
Сегодня, 08:52
Посол Украины в Германии Андрей Мельник полагает, что решение о вступлении его страны в Североатлантический альянс может быть принято так же быстро, как и в случае с Финляндией и Швецией, для этого необходима лишь политическая воля.
Сегодня, 08:37
Неграмотные макроэкономические шаги Запада привели к продовольственному кризису, проблемы возникли задолго до спецоперации на Украине, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Сегодня, 08:36
Отставной генерал армии США Барри Маккафри опубликовал кадры из игры Arma 3, выдав их за уничтожение российских самолетов британскими системами ПВО на Украине. После того, как поддельные кадры были рассекречены подписчиками, пост был почти сразу удален, однако пользователи успели сделать скриншот.
Сегодня, 08:33
Продовольственный кризис невозможно разрешить без возвращения на мировой рынок удобрений из РФ и зерна из Украины, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Сегодня, 08:31
Сегодня, 08:28
Подразделения ВСУ за прошедшие сутки два раза обстреляли территорию ЛНР. Ранения получили два мирных жителя, сообщили в представительстве республики в СЦКК.
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