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В бундестаге призвали выслать посла Украины из-за критики поставок оружия

Депутат бундестага Нольте предложил выслать посла Украины Мельника на фоне критики поставок оружия
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Фото: Global Look Press/dpa/Michael Kappeler
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Депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Ян Нольте в четверг, 26 мая, в беседе с «Известиями» предложил выслать из ФРГ посла Украины Андрея Мельника на фоне его критики поставок вооружений Киеву.

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«Предлагаю продемонстрировать господину Мельнику скорость наших самолетов, выслав его на одном из них», — заявил парламентарий.

Ранее в этот день Мельник раскритиковал скорость поставок немецкого оружия Украине. Сделал он это, выложив у себя в профиле в Twitter фотографию улитки с приклеенным к ее панцирю патроном.

Накануне украинский посол в интервью медиагруппе Funke заявил, что правительство Германии затягивает процесс одобрения поставок вооружений Киеву, в то время как для Украины «имеет значение каждый день».

11 мая Германия сообщила, что поставит Украине современные танки и гаубицы и параллельно начнет обучение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечалось, что поставки из ФРГ будут завершены до окончания обучения, чтобы, когда гаубицы пришли, солдаты были к этому готовы.

При этом 1 мая стало известно, что жители Германии подписали петицию к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом не поставлять тяжелое оружие Киеву.

В апреле стало известно, что пользователи Сети из Германии выступили с петицией, в которой призвали выдворить Мельника из страны. Автор инициативы указал, что высказывания посла Украины противоречат дипломатической этике.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса, начавшейся 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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