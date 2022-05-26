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Посол Украины в ФРГ раскритиковал поставки оружия Германией фотографией улитки

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Фото: Global Look Press/dpa/Bernd Wüstneck
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Посол Украины в Германии Андрей Мельник, в четверг, 26 мая, раскритиковал скорость поставок немецкого оружия Киеву. Сделал он это, выложив у себя в профиле в Twitter фотографию улитки с приклеенным к ее панцирю патроном.

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«Немецкое оружие для Украины уже в пути», — подписал изображение Мельник, добавив, что фото ему прислал член правительства Украины по WhatsApp (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее в этот же день профессор Университета Яна Кохановского Павел Сорока указал на отсутствие заинтересованности у ФРГ в победе Украины в специальной военной операции по защите Донбасса. По его мнению, Берлин не хочет предоставлять серьезную помощь Киеву.

25 мая Мельник в интервью медиагруппе Funke заявил, что правительство Германии затягивает процесс одобрения поставок вооружений Киеву. Он пояснил, что замедление происходит, несмотря на то, что для Украины «имеет значение каждый день».

11 мая Германия сообщила, что поставит Украине современные танки и гаубицы и параллельно начнет обучение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечалось, что поставки из ФРГ будут завершены до окончания обучения, чтобы, когда гаубицы пришли, солдаты были к этому готовы.

При этом 1 мая стало известно, что жители Германии подписали петицию к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом не поставлять тяжелое оружие Киеву.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса, начавшейся 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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