Германия не заинтересована в победе Украины, поскольку в бундестаге стремятся к тесным отношениям с Россией. Такое мнение высказал 26 мая профессор Университета Яна Кохановского Павел Сорока.

Таким образом он прокомментировал заявления аналитика немецкой оппозиционной партии ХДС Родерика Кизеветтера о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не желает, чтобы Украина добилась успеха.

Сорока добавил, что Берлин не хочет предоставлять серьезную помощь Киеву.

«Это значит, что они не хотят, чтобы Россия проиграла», — отметил Сорока в беседе с порталом Niezalezna.pl.

По мнению профессора, причиной такой политики ФРГ являются экономические интересы Германии. При этом он считает, что решения страны скажутся на всем Североатлантическом альянсе.

«Вероятно, это не предательство, но создание очень серьезных разногласий, ослабляющих сплоченность альянса», — предположил Сорока.

Также профессор утверждает, что Германия еще с 1970-х годов делала ставку на близкие отношения с СССР, чтобы «совместно править» Европой. Так, хотя во время холодной войны Германия была в НАТО, а Советский Союз состоял в Варшавском договоре, между двумя этими странами существовала тенденция к разделу Европы между собой, указал профессор.

26 мая советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович обвинил ФРГ в поражениях ВСУ. Как заявил политик, Германия затягивает процесс передачи вооружений Киеву. По его словам, темпы поставок по ленд-лизу не оправдались из-за действий Берлина.

Ранее в среду посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что правительство Германии затягивает процесс одобрения поставок вооружений Киеву. Он пояснил, что замедление поставок происходит несмотря на то, что для Украины «имеет значение каждый день».

По его словам, ФРГ может поставить Киеву как минимум 100 боевых машин пехоты Marder со стороны оборонных концернов и еще более 20 Marder из запасов бундесвера, а также 88 танков Leopard-1.

11 мая Германия сообщила, что поставит Украине современные танки и гаубицы и параллельно начнет обучение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечалось, что поставки из ФРГ будут завершены до окончания обучения, чтобы, когда гаубицы пришли, солдаты были к этому готовы.

При этом 1 мая стало известно, что жители Германии подписали петицию к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом не поставлять тяжелое оружие Киеву.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса, начавшейся 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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