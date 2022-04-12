В Германии предложили выдворить украинского посла

Пользователи Сети из Германии выступили с петицией, в которой призвали выдворить из страны украинского посла Андрея Мельника. Соответствующий пост появился на онлайн-платформе для размещения петиций Сhange.org.

Пост был опубликован 8 апреля и за эти дни собрал более 15 тыс. подписей. Автор инициативы указал, что высказывания Мельника противоречат дипломатической этике. Подчеркивается, что его заявления в адрес граждан Германии неблагодарные и беспочвенные.

«Господин Мельник зашел слишком далеко. То, что когда-то считалось смелым поступком украинского посла, теперь превратилось в ненавистнические высказывания против немецкой политики», — говорится в публикации.

По мнению автора петиции, выполнение требований посла по ситуации на Украине привели бы к обострению экономического кризиса в Германии, а также к усилению участия НАТО в боевых действиях.

«Посол Мельник больше не соответствует критериям дипломата. Поэтому мы требуем его немедленной высылки!» — подчеркивается в тексте обращения.

Посол Украины в Берлине славится своими резонансными высказываниями, которые обсуждались в немецкой прессе. В частности, он неоднократно требовал от Германии увеличить поставки оружия Украине, а также обвинил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в поддержании «целой паутины» связей с Россией.

Кроме того, 5 апреля в интервью немецкому изданию Мельник подверг резкой критике концерт, организованный Штайнмайером, в котором приняли участие российские и украинские артисты. Мельник счел неуместным подобный «жест примирения». Заявление дипломата вызвало волну неодобрения со стороны читателей издания, ряд из которых призвали украинского дипломата к уважению немецких политиков и проявлению дипломатичности в своих высказываниях.