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Немцы осудили украинского посла за русофобские высказывания и наглость

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Посол Украины в Германии Андрей Мельник подверг резкой критике концерт, организованный президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, в котором приняли участие российские и украинские артисты. Мельник счел неуместным подобный «жест примирения», заявил он 5 апреля в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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«Каждое действие, даже концерт, имеет определенную цель и эффект. Для меня как украинского посла до сих пор не ясно, почему в этой ситуации потребовалось устраивать этот жест примирения: украинцы и русские сидят вместе, музицируют, аплодируют друг другу и наслаждаются произведениями культуры. Для меня это было странно», — объяснил Мельник свою позицию и отказ посетить мероприятие.

Франк-Вальтер Штайнмайер устроил благотворительный концертный вечер во дворце Бельвю в северной части парка Тиргартен в Берлине. Среди его участников — пианист Евгений Кисин, баритон Родион Погосов и другие. Мельник заявил, что этот концерт поднял на Украине волну возмущения, но среди реплик он ни разу не слышал, чтобы кто-то его спросил, почему он не посетил это меропртие.

Интервью с Мельником собрало около 500 комментариев читателей на сайте, ряд из которых призвали украинского дипломата к уважению немецких политиков проявлению дипломатичности в своих высказываниях.

«Посол Мельник должен постепенно научиться проявлять уважение к нашим политикам и немецкому народу. Никто не говорит об этой ситуации хорошо, но <...> высказываться неуважительно против главы государства, в котором находишься, просто неуважение к нашей истории. Наденьте форму и сражайтесь за свое Отечество, вместо того, чтобы оскорблять всех здесь», — написал читатель под ником Lichtquelle.

«К сожалению, по поводу националистического тона Мельника я должен повторить то, что бывший министр иностранных дел США Генри Киссинджер сказал об Украине: она всегда жила в той или иной форме иностранного господства, поэтому не научилась идти на компромисс», — написал Georg Raimund.

«Высказывания господина Мельника невыносимы и наглы. Они постоянно выдвигают ФРГ новые требования, которые стоили нам наших денег. Он пользуется здесь гостеприимством, причем бесстыдно. Как долго мы намерены это терпеть? И средства массовой информации предоставляют этому джентльмену еще одну платформу для выступлений», — выразил возмущение пользователь с ником richard9.

«Заявление Мельника «Все русские — наши враги сейчас» и его признание в том, что у него нет друзей среди русских, заходят слишком далеко, на мой взгляд. Это напоминает об экс-премьер-министре Украины Юлии Тимошенко и ее заявлении о восьми млн. россиян на Украине. Мне было бы приятнее, если бы он и другие украинцы сказали, что хотят мирно жить вместе с восемью млн. русских, в маленькой, так сказать, Европе. Минские соглашения тогда были бы осуществимы. А теперь повторяется то, что происходило в Югославии», — заметил читатель Joachim Scheide.

6 апреля официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что польский министр культуры и национального наследия Петр Глиньский не может даже приблизительно понять и осознать границ русской культуры, поэтому не ему ее отменять. Так дипломат прокомментировала заявление Глиньского о необходимости убрать российскую культуру из мирового общественного пространства.

В этот же день посол Украины в Будапеште Любовь Непоп была вызвана в МИД Венгрии из-за оскорбительных высказываний со стороны украинских властей. По словам Сийярто, венгерские власти с самого начала осудили спецоперацию России, а также помогают украинским беженцам. При этом безопасность Венгрии и жителей страны для правительства важнее. Он уточнил, что Венгрия не перевозит на Украину оружие и не голосует за энергетические санкции.

Подобные русофобские и антироссийские высказывания звучат в мировой повестке на фоне проводимой Россией с 24 февраля специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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