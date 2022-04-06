Захарова осудила главу минкульта Польши за призыв отменить русскую культуру

Польский министр культуры и национального наследия Петр Глиньский не может даже приблизительно понять и осознать границ русской культуры, поэтому не ему ее отменять, заявила в среду, 6 апреля, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

«Да тебе не хватит миллиарда лет для того, чтобы изучить тот предмет, который ты хочешь отменить. Ты даже границ этого предмета не можешь себе осознать, говоря о русской культуре. Как вообще в принципе могут быть назначены люди ответственными за культуру, если хотят отменить культуру нации и народа?» — прокомментировала дипломат заявление Глиньского о необходимости убрать российскую культуру из мирового общественного пространства.

Захарова также отметила, что подобное явление последний раз наблюдалось в 30–40-х годах прошлого столетия. Тогда все попытки были пресечены.

4 апреля Глиньский на заседании Совета Евросоюза в Люксембурге заявил, что российская культура должна исчезнуть из общественного пространства. По его словам, на фоне событий на Украине «не время для российского балета, уже не говоря о хоре Александрова».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 30 марта признал русофобию в стране новым мейнстримом. Это очевидность, в которой живет страна, отметил он, и связана она с проводимой РФ спецоперацией по защите Донбасса. Позднее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал политика «слетевшим с катушек».

24 февраля 2022 года российский президент Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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