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Захарова осудила главу минкульта Польши за призыв отменить русскую культуру

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Польский министр культуры и национального наследия Петр Глиньский не может даже приблизительно понять и осознать границ русской культуры, поэтому не ему ее отменять, заявила в среду, 6 апреля, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

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«Да тебе не хватит миллиарда лет для того, чтобы изучить тот предмет, который ты хочешь отменить. Ты даже границ этого предмета не можешь себе осознать, говоря о русской культуре. Как вообще в принципе могут быть назначены люди ответственными за культуру, если хотят отменить культуру нации и народа?» — прокомментировала дипломат заявление Глиньского о необходимости убрать российскую культуру из мирового общественного пространства.

Захарова также отметила, что подобное явление последний раз наблюдалось в 30–40-х годах прошлого столетия. Тогда все попытки были пресечены.

4 апреля Глиньский на заседании Совета Евросоюза в Люксембурге заявил, что российская культура должна исчезнуть из общественного пространства. По его словам, на фоне событий на Украине «не время для российского балета, уже не говоря о хоре Александрова».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 30 марта признал русофобию в стране новым мейнстримом. Это очевидность, в которой живет страна, отметил он, и связана она с проводимой РФ спецоперацией по защите Донбасса. Позднее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал политика «слетевшим с катушек».

24 февраля 2022 года российский президент Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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