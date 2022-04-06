Посла Украины вызвали в МИД Венгрии из-за оскорбительных заявлений Киева

Посол Украины в Будапеште Любовь Непоп вызвана в МИД Венгрии из-за оскорбительных высказываний со стороны украинских властей. Об этом сообщил глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Украинским лидерам пора перестать оскорблять Венгрию и учесть волю венгерского народа», — заявил он.

По словам Сийярто, венгерские власти с самого начала осудили спецоперацию России, а также помогают украинским беженцам. При этом он подчеркивает, что безопасность Венгрии и жителей страны для правительства важнее. Он уточнил, что Венгрия не перевозит на Украину оружие и не голосует за энергетические санкции.

Сийярто напомнил, что 3 апреля на парламентских выборах «венгерский народ высказал четкое мнение и принял решение».

«Никто не может себе позволить классифицировать демократическое решение венгерского народа!» — сказал министр.

На парламентских выборах Венгрии в воскресенье победил действующий премьер страны Виктор Орбан. Ему впервые противостояла объединенная коалиция шести проевропейских политических сил, в которую вошли левые социалисты, левоцентристские партии «Демократическая коалиция» и «Диалог для Венгрии», либеральная сила «Политика может быть другой» и «Моментум», к которым примкнул правоконсервативный «Йоббик».

В рамках своей предвыборной кампании Орбан заявлял, что в случае победы не намерен допускать вмешательства в ситуацию на Украине. Он подчеркнул, что такое развитие событий может обернуться трагическими последствиями для народа Венгрии.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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