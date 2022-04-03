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Орбан заявил о трагедии для Венгрии в случае участия в ситуации вокруг Украины

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждает, что оппозиция хочет, чтобы Венгрия вмешалась в ситуацию на Украине. Такое заявление он сделал журналистам в воскресенье, 3 апреля, после голосования на парламентских выборах.

‎‎«Нам не нужны внешние силы на нашей земле»
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По его словам, правящая партия страны ФИДЕС в случае победы не допустит такого развития событий. Выборы в Венгрии проходят в воскресенье, 3 апреля. По результатам последних опросов, ФИДЕС Орбана опережает оппозицию.

«Я убежден, что наши оппоненты не чувствуют серьезности и хотят предпринять шаги, которые вовлекли бы Венгрию в этот конфликт, который, я думаю, был бы трагичен для Венгрии, именно поэтому мы баллотировались на выборы, чтобы не допустить этого», — цитирует Орбана Hirado.hu.

Ранее, 25 марта, президент Украины Владимир Зеленский повторил два известных требования украинцев: разрешить Венгрии поставки оружия через свою территорию и прекратить покупать природный газ и нефть у России. Однако правительство Венгрии отказало Украине.

«Правительство Венгрии на это не пойдет, поскольку не желает рисковать жизнями и безопасностью венгерского народа», — отмечал глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

26 марта Виктор Орбан ответил на обвинения президента Украины Владимира Зеленского из-за позиции по Украине: «Украинская точка зрения совершенно понятна: они просят вмешательства НАТО, начала воздушной войны, поставок оружия. Однако мы не украинцы, не русские — мы венгры. На вопрос, на чьей стороне выступает Венгрия, ответ такой: Венгрия выступает на стороне Венгрии».

По словам Орбана, об участии стран Евросоюза (ЕС) и НАТО постоянно ведутся открытые и скрытые дебаты. Он добавил, что Венгрии каждый раз приходится отстаивать свои национальные интересы, так как правительство страны «не хочет плыть в качестве подчиненного вместе с другими странами» и предпочитает «держаться подальше от конфликта».

21 марта Орбан после консультаций по видеосвязи с председателем Евросовета Шарлем Мишелем выступил против создания бесполетной зоны над Украиной, так как это представляет опасность.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик.

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