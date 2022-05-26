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США предупредили Киев о риске эскалации из-за обстрелов территории РФ

Reuters: США предупредили Украину, что ее обстрелы территории России чреваты эскалацией
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Фото: ТАСС/Евгений Силантьев
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Представители Вашингтона и Киева провели в закрытом формате переговоры, на которых американская сторона предупредила украинских коллег о риске эскалации из-за обстрелов со стороны Украины по территории России, особенно далеких от российско-украинской границы населенных пунктов. Об этом сообщило в четверг, 26 мая, агентство Reuters со ссылкой на источники.

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Кроме того, представители США обеспокоены использованием Киевом поставляемого ему оружия для обстрелов российских населенных пунктов.

«У нас есть опасения по поводу эскалации, и в то же время мы не хотим устанавливать географические ограничения или слишком связывать им [Киеву] руки в использовании того, что мы им даем», — отметили собеседники агентства.

Уточняется, что американская разведка предупредила о риске того, что спецоперация России может пойти в ближайшие месяцы по «более непредсказуемой и потенциально эскалационной траектории».

Официальный представитель США на условиях анонимности сообщил агентству, что у Вашингтона и Киева есть общее «понимание» в отношении использования определенных систем вооружений, предоставленных Западом.

Ранее в этот день журнал Foreign Policy сообщил о том, что страны Европы передали Украине штурмовики Су-25. При этом вооружение пришло в разобранном состоянии. Издание не уточнило, в каком количестве и о каких странах конкретно идет речь.

Потребности Украины в западном вооружении изменились: теперь ее войскам нужны не только противотанковые ракеты Javelin и зенитные ракеты Stinger, но и самолеты, танки и артиллерия наподобие американских гаубиц M777, добавили авторы материала.

Также в четверг член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик объяснил в беседе с «Известиями» нежелание стран НАТО поставлять Украине ряд вооружений. По его словам, они пытаются балансировать между военной помощью Киеву и отсутствием прямой конфронтации с Россией.

Накануне германское издание Zeit Online со ссылкой на источники раскрыло неофициальный черный список вооружений НАТО для Киева. В НАТО постоянно следят за развитием ситуации на Украине и пересматривают возможные риски, связанные с поставками оружия Киеву, уточнили в статье.

Киев регулярно требует от Запада больше оружия и средств. Страны ЕС и США на фоне проводимой Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса в разы увеличили потоки оружия и вооружения, идущие на Украину.

МИД РФ неоднократно призывал страны ЕС перестать накачивать Украину оружием. Так, 27 апреля официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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