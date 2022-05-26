США предупредили Киев о риске эскалации из-за обстрелов территории РФ

Представители Вашингтона и Киева провели в закрытом формате переговоры, на которых американская сторона предупредила украинских коллег о риске эскалации из-за обстрелов со стороны Украины по территории России, особенно далеких от российско-украинской границы населенных пунктов. Об этом сообщило в четверг, 26 мая, агентство Reuters со ссылкой на источники.

Кроме того, представители США обеспокоены использованием Киевом поставляемого ему оружия для обстрелов российских населенных пунктов.

«У нас есть опасения по поводу эскалации, и в то же время мы не хотим устанавливать географические ограничения или слишком связывать им [Киеву] руки в использовании того, что мы им даем», — отметили собеседники агентства.

Уточняется, что американская разведка предупредила о риске того, что спецоперация России может пойти в ближайшие месяцы по «более непредсказуемой и потенциально эскалационной траектории».

Официальный представитель США на условиях анонимности сообщил агентству, что у Вашингтона и Киева есть общее «понимание» в отношении использования определенных систем вооружений, предоставленных Западом.

Ранее в этот день журнал Foreign Policy сообщил о том, что страны Европы передали Украине штурмовики Су-25. При этом вооружение пришло в разобранном состоянии. Издание не уточнило, в каком количестве и о каких странах конкретно идет речь.

Потребности Украины в западном вооружении изменились: теперь ее войскам нужны не только противотанковые ракеты Javelin и зенитные ракеты Stinger, но и самолеты, танки и артиллерия наподобие американских гаубиц M777, добавили авторы материала.

Также в четверг член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик объяснил в беседе с «Известиями» нежелание стран НАТО поставлять Украине ряд вооружений. По его словам, они пытаются балансировать между военной помощью Киеву и отсутствием прямой конфронтации с Россией.

Накануне германское издание Zeit Online со ссылкой на источники раскрыло неофициальный черный список вооружений НАТО для Киева. В НАТО постоянно следят за развитием ситуации на Украине и пересматривают возможные риски, связанные с поставками оружия Киеву, уточнили в статье.

Киев регулярно требует от Запада больше оружия и средств. Страны ЕС и США на фоне проводимой Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса в разы увеличили потоки оружия и вооружения, идущие на Украину.

МИД РФ неоднократно призывал страны ЕС перестать накачивать Украину оружием. Так, 27 апреля официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия.

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