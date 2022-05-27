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В США предрекли стране теракты из-за бесконтрольных поставок оружия Киеву

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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Hayne Palmour Iv
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Бесконтрольные поставки американских вооружений на Украину могут привести к терактам на территории США. Такое мнение выразил обозреватель Раджан Лаад в статье для издания American Thinker, опубликованной 26 мая.

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По его словам, в настоящее время на территории Украины действует порядка 20 тыс. наемников в составе украинской армии. И, по его мнению, такое большое количество людей невозможно должным образом проверить, что вызывает опасения касательно их намерений.

«Не исключено, что некоторые бойцы (наемники. — Ред.) присоединились, чтобы либо украсть передовое оружие для дальнейшего использования, либо продать его на черном рынке тому, кто больше заплатит. Если некоторые из «бойцов» или покупателей на черном рынке окажутся террористами, правительство США может допустить террористическую атаку на своей территории», — пояснил он.

Обозреватель также отметил, что 22 члена конгресса от Республиканской партии поставили под сомнение соблюдение Белым домом закона о контроле за экспортом оружия от 1976 года, который ограничивает использование оружия, экспортируемого правительством США в другие страны.

«Этот вопрос остался без ответа. <...> Все американцы должны быть глубоко обеспокоены не только потраченной суммой, но и потенциальными негативными последствиями этого решения», — добавил Лаад.

Автор публикации также указал на то, что администрация президента США Джо Байдена выделяет значительную сумму Украине в то время, когда в самой стране возникло множество кризисов.

«Что беспокоит, так это то, что эти значительные расходы происходят в то время, когда США из-за плохого управления Байдена борются с множеством других кризисов, таких как 40-летняя высокая инфляция и кризис цепочки поставок», — заключил он.

26 мая телеканал CNN сообщил, что администрация президента США готовится увеличить количество поставляемых Украине вооружений, добавив в список передовые ракетные системы большой дальности.

Кроме того, 19 мая сенат конгресса США одобрил законопроект о выделении дополнительной помощи Украине в объеме около $40 млрд.

Страны Запада начали активно вооружать и оказывать финансовую помощь Украине на фоне проводимой Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующий указ.

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