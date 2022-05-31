Госдеп опроверг намерение поставить Украине ракеты дальнего действия

Вашингтон рассматривает возможность отправки Киеву ряда систем вооружений, однако в комплект поставки не войдут ракеты большой дальности. Об этом во вторник, 31 мая, в ходе брифинга сообщил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

«Мы продолжаем рассматривать ряд систем, которые могут быть эффективны на поле боя для украинских партнеров. Но позиция, как сказал президент [США Джо Байден], состоит в том, что мы не будем отправлять ракеты дальнего действия, которые выходят за рамки поля боя на Украине», — пояснил Прайс.

Ранее в этот же день постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд на брифинге, посвященном итогам американского председательства в Совете Безопасности в мае, рассказала о том, что Белый дом будет поставлять Украине всё необходимое вооружение для защиты в рамках ее границ, но не за ее пределами.

Она также добавила, что Вашингтон не собирается становиться стороной конфликта, однако сделает всё для поддержки и защиты суверенитета и территориальной целостности Украины.

30 мая Джо Байден заявил об отсутствии планов поставлять Киеву ракеты, с помощью которых можно наносить удары по территории России. Комментарии американского лидера последовали за сообщениями The New York Times о том, что в Белом доме приняли решение пополнить новый пакет военной помощи Украине ракетными системами залпового огня (РСЗО) большой дальности.

Комментируя возможные поставки дальнобойных ракет на Украину, председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 30 мая заявил, что в случае атаки российских городов Вооруженные силы РФ нанесут ответные удары по пунктам принятия решений. Как отметил Медведев, часть из них находится «совсем не в Киеве».

При этом 31 мая газета The Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность передачи Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО) с управляемыми ракетами дальностью более 60 км. Таким образом американские ракеты смогут удвоить дальность удара Вооруженных сил Украины. Однако боеприпасы, которые позволили бы вести огонь на дальность почти в 500 км и бить вглубь РФ, Белый дом якобы поставлять не планирует.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Министерство иностранных дел России неоднократно призывало страны перестать накачивать украинскую сторону оружием. Так, 27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия. Она отметила, что такие действия приводят к гибели людей.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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