Вашингтон рассматривает возможность передачи Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО) с управляемыми ракетами дальностью более 60 км. Таким образом американские ракеты смогут удвоить дальность удара Вооруженных сил Украины, сообщила во вторник, 31 мая, газета The Wall Street Journal.

«Администрация [президента США Джо] Байдена планирует предоставить Украине управляемую ракетную систему, способную поражать цели на дистанции свыше 40 миль (60 км. — Ред.), что примерно вдвое превосходит по дальности гаубицы М777, которые США передали Украине ранее», — говорится в публикации.

По информации издания, это могут быть установки M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System), дальность которых в зависимости от боеприпаса может достигать 500 км. Эти установки будут оснащены ракетами с радиусом действия 64 км.

Данных о том, сколько установок может получить Киев, газета не приводит, но отмечается, что о поставках может быть объявлено уже в ближайшее время.

Ранее в мае президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении дополнительной помощи стране на сумму около $40 млрд.

Комментируя возможные поставки дальнобойных ракет на Украину, председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 30 мая заявил, что в случае атаки российских городов Вооруженные силы РФ нанесут ответные удары по пунктам принятия решений. Как отметил Медведев, часть из них находится «совсем не в Киеве».

До этого, 28 мая, сенатор от Крыма Сергей Цеков также подчеркивал, что если дальнобойные ракеты, которые США намерены поставить Украине, достигнут российских городов, то Москва даст адекватный ответ.

При этом сам Байден официально заявлял, что США не планируют передавать Киеву системы, удар которых способен достичь территории РФ.

Страны Запада увеличили поставки вооружения на Украину на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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