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США не будут поставлять Украине способное бить по территории РФ оружие

Байден: США не будут поставлять Украине ракеты, которыми можно наносить удары по России
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Фото: Global Look Press/Oliver Contreras - CNP
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США не станут поставлять Украине ракеты, с помощью которых можно наносить удары по территории России. Об этом 30 мая заявил американский лидер Джо Байден.

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«Мы не собираемся посылать на Украину ракетные системы, которые могут достичь территории России», — цитирует агентство Reuters Байдена.

Как уточняется, комментарии американского лидера последовали за сообщениями о том, что администрация Байдена готовится отправить в Киев передовые ракетные системы большой дальности.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 28 мая, отвечая на вопросы СМИ, сообщил, что Россия надеется на торжество здравого смысла и отказ США поставлять Киеву дальнобойные ракетные вооружения. Он также отметил, что беспрецедентная накачка Украины вооружением повышает риски эскалации конфликта.

The New York Times со ссылкой на анонимные источники в администрации президента США сообщила 27 мая, что в Белом доме приняли решение пополнить новый пакет военной помощи Киеву ракетными системами залпового огня (РСЗО) большой дальности. Издание уточнило, что официальные лица не предоставили подробностей, относительно типа ракет, которые Вашингтон планируют передать. При этом собеседники издания отметил, речь может идти о поставке установки со спутниковым ведением M31 GMLRS, дальность огня которой в зависимости от боеприпаса составляет от 70 до 500 км.

Политолог Богдан Безпалько в беседе с «Известиями» выразил мнение, что поставки дальнобойных ракет Киеву, например, американских ракетных комплексов MLRS, приведут к незамедлительному ответу России. По его словам, российская армия может применить новые или более масштабные виды оружия. Безпалько добавил, что в отношении Украины, вероятнее всего, Вооруженные силы России будут использовать ракеты аналогичного класса. Так, российские власти смогут закупить аналог MLRS у китайской стороны.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Министерство иностранных дел России неоднократно призывало страны перестать накачивать украинскую сторону оружием. Так, 27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия. Она отметила, что такие действия приводят к гибели людей.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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