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Политолог предупредил о последствиях поставки дальнобойных ракет Киеву

Политолог Безпалько: поставки на Украину дальнобойных ракет приведут к незамедлительному ответу России
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Volodymyr Strumkovskiy
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Поставки дальнобойных ракет Киеву, например, американских ракетных комплексов MLRS, приведут к незамедлительному ответу России. Об этом в субботу, 28 мая, заявил «Известиям» политолог Богдан Безпалько.

«Это может повлечь ответ со стороны России. Российская армия может применить новые или более масштабные виды оружия. Это может быть привлечение союзников к военной операции. Здесь может быть много ответов как симметричных, так и асимметричных», — считает Безпалько.

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Он добавил, что в отношении Украины, вероятнее всего, Вооруженные силы России будут использовать ракеты аналогичного класса. Так, российские власти смогут закупить аналог MLRS у китайской стороны.

Ранее в субботу сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что если дальнобойные ракеты, которые США намерены поставить Украине, достигнут российских городов, то Москва даст адекватный ответ. Поставки США вооружения на Украину, по его словам, ведут к эскалации и продолжению кризиса вместо «мирных переговоров».

Накануне газета The New York Times написала, что в Белом доме приняли решение пополнить новый пакет военной помощи Украине ракетными системами залпового огня (РСЗО) большой дальности. Подробности, относительно типа ракет, которые Вашингтон планируют передать Киеву, не оглашались. Однако, как отмечает издание, Пентагон чаще всего использует установку со спутниковым ведением M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System).

За день до этого телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщал, что представители Киева рассчитывают на американские РСЗО, поскольку они могут запускать ракеты на сотни километров и превосходят по данному параметру любую систему вооружения, уже имеющуюся в арсенале ВСУ.

При этом американская сторона предупредила украинских коллег о риске эскалации из-за обстрелов со стороны Украины по территории населенных пунктов РФ, расположенных вдалеке от российско-украинской границы.

Поставки вооружения на Украину усилились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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