 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
В Россию прибыло более 1,5 млн беженцев из Донбасса и с Украины
Мир
Американский журналист указал на несостоятельность Байдена в вопросах Украины
Мир
В США предрекли стране теракты из-за бесконтрольных поставок оружия Киеву
Мир
Херсонская и Запорожская области перейдут на российский телефонный код +7
Общество
Правительство выделит почти 1 млрд рублей на закупку госсимволов для школ
Мир
На Западе задумались над условием отмены санкций против бизнесменов РФ
Мир
В Мелитополе возобновил работу завод автотракторных запчастей
Мир
Российские саперы продолжают разминировать Харьковскую область
Мир
Финансировавшие нацбатальоны предприятия перейдут в собственность ДНР
Общество
За сутки в Москве выпало свыше половины месячной нормы осадков
Культура
В Сети появился первый кадр из фильма «Индиана Джонс 5»
/

В ДНР установили причастность ВСУ к зверствам над людьми. Спецоперация в Донбассе 27 мая

Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специальная военная операция по защите населения Донбасса продолжается. После освобождения территорий в ЛНР прибавился почти миллион га плодородных пахотных земель. Зеленский раскритиковал ряд стран за двойные стандарты в деле оказания помощи Украине. В результате ночного обстрела Кировского района Донецка тяжелое ранение получила 76-летняя женщина. Жительница Белогородской области, раненая в минувшие сутки при обстреле села Журавлевка украинскими силовиками, скончалась от полученных ран. Обломки самолета «Мрия», уничтоженного российскими военными на аэродроме в Гостомеле под Киевом, отправлены на утилизацию. Подробнее о спецоперации и других событиях, касающихся ее, в прямой трансляции «Известиям».

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:57
Более 17 тысяч жителей ДНР и ЛНР за минувшие сутки въехали на территорию Российской Федерации через границу в Ростовской области.
Сегодня, 09:56
За сутки вооруженные силы Украины дважды обстреляли территорию ЛНР, сообщили в представительстве республики в СЦКК. Использовались реактивные системы залпового огня и минометы.
Сегодня, 09:54
За минувшие сутки зафиксировано 46 фактов ведения огня со стороны вооруженных сил Украины. Выпущено 334 единицы различных боеприпасов. Ранены четыре мирных жителя. Об этом сообщили в СЦКК ДНР.
Сегодня, 09:52
Продолжается обстрел населенного пункта Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Со стороны Авдеевки по городу выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», сообщили в СЦКК ДНР.
Сегодня, 09:50
МЧС ДНР предупреждает местных жителей о том, что во многих районах и населенных пунктах, освобожденных от украинской оккупации, находится большое количество взрывоопасных предметов.
Сегодня, 09:49
За минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских боевиков на территории ДНР погиб мирный житель. Еще 4 человека получили ранения, сообщает МЧС республики.
Сегодня, 09:47
За минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района ДНР эвакуированы 280 человек, включая 36 детей. Они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС республики. Всего с 5 марта по 27 мая в ПОПН «Безыменное» эвакуированы 36 960 человек.
Сегодня, 09:39
Специалисты работают над прогроммой запуска завода имени Ильича и «Азовмаша» , сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Сегодня, 09:29
ВС РФ применяют в ходе спецоперации самую мощную и дальнобойную отечественную самоходную пушку 2С7М «Малка», сообщили в Минобороны.
Сегодня, 09:22
МВД по Херсонской области будет отдельной структурой, подчиненной военно-гражданской администрации региона, сообщил замглавы ВГА Кирилл Стремоусов. «Военно-гражданский комендант подписывает сейчас документ о создании», — добавил он.
Сегодня, 09:18
ДНР планирует восстановить аэропорты Донецка и Мариуполя, но сначала нужно обеспечить безопасность полетов, сообщил Денис Пушилин. «Называть точную дату пока, наверное, проблематично, исходя из того, что для нас задача основная — это выход на конституционные границы... И все будет связано, конечно, с вопросами безопасности полета самолетов, вертолетов и прочее», — отметил глава ДНР.
Сегодня, 09:13
Иран и Россия достигли договоренности по бартерной торговли для некоторых категорий товара. Речь идет, в том числе, о стали — в обмен на сырье арабская страна будет поставлять запчасти для автомобилей и газовые турбины. Министра промышленности, шахт и торговли Ирана Резу Фатеми Амина сообщила, что некоторые иранские компании уже подписали контракты на поставку и ремонт газовых турбин для российских электростанций.
Сегодня, 08:42
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что располагает свидетельствами о пытках, садистских убийствах и изнасилованиях со стороны некоторых представителей ВСУ. «К сожалению, у нас есть свидетельства о том, что некоторые представители ВСУ совершали не менее ужасные и чудовищные преступления, связанные с пытками, изнасилованиями, с садистскими убийствами и прочим. Похлеще, может быть, где-то, чем отдельные представители «Азова» (нацполк, против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела)», — рассказал он журналистам РИА Новости.
Сегодня, 08:36
Сегодня, 08:34
Запорожская область перешла на московское время, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
Сегодня, 08:25
В военно-гражданской администрации Запорожской области в целях безопасности призвали разместить подразделения ВС РФ на бывшей военно-морской базе «Восток» в Бердянске и в Мелитополе, на военно-воздушной базе ВСУ.
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022