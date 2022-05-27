В ДНР установили причастность ВСУ к зверствам над людьми. Спецоперация в Донбассе 27 мая

Текстовая трансляция



Более 17 тысяч жителей ДНР и ЛНР за минувшие сутки въехали на территорию Российской Федерации через границу в Ростовской области.



За сутки вооруженные силы Украины дважды обстреляли территорию ЛНР, сообщили в представительстве республики в СЦКК. Использовались реактивные системы залпового огня и минометы.



За минувшие сутки зафиксировано 46 фактов ведения огня со стороны вооруженных сил Украины. Выпущено 334 единицы различных боеприпасов. Ранены четыре мирных жителя. Об этом сообщили в СЦКК ДНР.



Продолжается обстрел населенного пункта Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Со стороны Авдеевки по городу выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», сообщили в СЦКК ДНР.



МЧС ДНР предупреждает местных жителей о том, что во многих районах и населенных пунктах, освобожденных от украинской оккупации, находится большое количество взрывоопасных предметов.



За минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских боевиков на территории ДНР погиб мирный житель. Еще 4 человека получили ранения, сообщает МЧС республики.



За минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района ДНР эвакуированы 280 человек, включая 36 детей. Они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС республики. Всего с 5 марта по 27 мая в ПОПН «Безыменное» эвакуированы 36 960 человек.



Специалисты работают над прогроммой запуска завода имени Ильича и «Азовмаша» , сообщил глава ДНР Денис Пушилин.



ВС РФ применяют в ходе спецоперации самую мощную и дальнобойную отечественную самоходную пушку 2С7М «Малка», сообщили в Минобороны.



МВД по Херсонской области будет отдельной структурой, подчиненной военно-гражданской администрации региона, сообщил замглавы ВГА Кирилл Стремоусов. «Военно-гражданский комендант подписывает сейчас документ о создании», — добавил он.



ДНР планирует восстановить аэропорты Донецка и Мариуполя, но сначала нужно обеспечить безопасность полетов, сообщил Денис Пушилин. «Называть точную дату пока, наверное, проблематично, исходя из того, что для нас задача основная — это выход на конституционные границы... И все будет связано, конечно, с вопросами безопасности полета самолетов, вертолетов и прочее», — отметил глава ДНР.



Иран и Россия достигли договоренности по бартерной торговли для некоторых категорий товара. Речь идет, в том числе, о стали — в обмен на сырье арабская страна будет поставлять запчасти для автомобилей и газовые турбины. Министра промышленности, шахт и торговли Ирана Резу Фатеми Амина сообщила, что некоторые иранские компании уже подписали контракты на поставку и ремонт газовых турбин для российских электростанций.



Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что располагает свидетельствами о пытках, садистских убийствах и изнасилованиях со стороны некоторых представителей ВСУ. «К сожалению, у нас есть свидетельства о том, что некоторые представители ВСУ совершали не менее ужасные и чудовищные преступления, связанные с пытками, изнасилованиями, с садистскими убийствами и прочим. Похлеще, может быть, где-то, чем отдельные представители «Азова» (нацполк, против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела)», — рассказал он журналистам РИА Новости.







Запорожская область перешла на московское время, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.