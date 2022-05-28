Антонов предостерег США от поставки Киеву дальнобойных ракетных вооружений

Россия надеется на торжество здравого смысла и отказ США поставлять Киеву дальнобойные ракетные вооружения. Об этом 28 мая заявил в пятницу посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, отвечая на вопрос СМИ.

«Надеемся, здравый смысл восторжествует и Вашингтон не пойдет на столь провокационный шаг», — приводятся слова Антонова в Telegram-канале посольства.

По его словам, беспрецедентная накачка Украины вооружением повышает риски эскалации конфликта.

При этом, Антонов добавил, что российская сторона «исходит из заявления» представителя Пентагона Джона Кирби относительно отсутствия окончательного решения по данному вопросу.

Ранее, 27 мая, анонимные источники в администрации президента США сообщили газете The New York Times, что в Белом доме приняли решение пополнить новый пакет военной помощи Украине ракетными системами залпового огня (РСЗО) большой дальности.

Как предположили собеседники издания, речь идет о поставках Киеву уже в ближайшие дни установки со спутниковым ведением M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System), а также РСЗО HIMARS.

При этом, в Вашингтоне якобы в течение нескольких недель игнорировали желание Киева предоставить подобное вооружение из-за опасений, что украинская сторона может использовать данное вооружение для обстрелов непосредственно территории России.

Главный редактор американского еженедельника The Nation Катрина Ванден Хьювел в статье для германского издания Telepolis выразила опасения, что непрерывные поставки американских вооружений Киеву провоцируют риск ядерной катастрофы. Мировое сообщество этому не противостоит и не выступает за поиски компромиссного и дипломатического решения, добавила она.

26 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва предупреждает страны Запада, что поставки на Украину вооружений, способных наносить удары по территории РФ, станут шагом к неприемлемой эскалации. Он также назвал попытки сделать из НАТО глобальный альянс с претензией на военное доминирование во всем мире опасным путем, обреченный на провал.

Между тем, депутат Верховной рады, член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Рахманин заявил в прямом эфире телеканала «Украина 24» о том, что Киев не располагает достаточным количеством времени, «чтобы накопить достаточное количество вооружений (от Запада. — Ред.) и освоить их». Объемы поставок оружия на украинской армии не компенсируют потери вооружений и военной техники, уточнил он.

24 мая, американский конгрессмен Сет Мултон выразил мнение, что конфликт на Украине — это опосредованная война стран Запада с Россией.

Страны Запада начали вооружать Украину на фоне российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса, начавшейся 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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