Конгрессмен назвал конфликт на Украине «прокси-войной» Запада с РФ

Конфликт на Украине — это опосредованная война стран Запада с Россией. Такое мнение 24 мая выразил американский конгрессмен Сет Мултон.

«Конечно, это прокси-война в том смысле, что Украина ведет боевые действия, а мы предоставляем все вооружение, еще больше технологий и другие средства», — сказал Мултон на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Как уточнил член конгресса США, во многих отношениях — это битва России и Запада, который в значительной степени представлен и возглавляем американской стороной.

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Ранее, 25 апреля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Североатлантический альянс (НАТО) вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое на Украину, будет законной целью для российских военных, которые участвуют в проведении спецоперации по защите Донбасса.

6 апреля военный обозреватель китайского издания Huanqui Ван Цян уличил США в применении «прокси-стратегии» в ситуации вокруг Украины. Как отмечает журналист, Соединенные Штаты много лет накачивали Киев оружием и поддерживали финансово, чтобы «разжечь огонь у порога России».

По сути США являются «державой-провокатором», которая пытается сохранить и расширить свою гегемонию, отметил автор. Подобный подход, считает он, приведет только к обострению конфликта вокруг Украины.

Тем временем Штаты и другие западные государства продолжают поставлять на Украину военную помощь. В частности, 21 мая президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении дополнительной помощи стране на сумму около $40 млрд.

Кроме того, накануне, 20 мая, стало известно, что Германия в июле поставит Украине первые 15 зенитных самоходных установок Gepard.

РФ осуждает поставку вооружения украинской стороне. 15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что РФ разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения Украине. Одновременно с этим Следственный комитет России сообщил, что получил данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств, 21 из которых входит в число стран НАТО. При этом российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что накачивание киевского режима западным оружием — безответственное и крайне опасное действие.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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