Германия пообещала Украине поставить зенитные установки в июле

Германия в июле поставит Украине первые 15 зенитных самоходных установок Gepard. Об этом 20 мая сообщило немецкое агентство dpa.

По данным агентства, об этом сообщила министр обороны Германии Кристина Лампрехт в разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Впервые о поставках Украине зенитных самоходных установок Gepard заговорили в конце прошлого месяца. 26 апреля газета Süddeutsche Zeitung сообщала, что Берлин уже готов доставить эти вооружения в зону боевых действий. Изначально речь шла о 50 самоходных зенитно-артиллерийских установках Gepard.

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Однако с тех пор передача техники украинской стороне затягивалась. По данным ряда СМИ, это связано с отсутствием боеприпасов. Швейцария, в которой они производятся, отказывается от экспорта, ссылаясь на нейтралитет в международных конфликтах.

Так, 18 мая немецкая газета Welt сообщила, что между украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт состоялся резкий разговор по поставкам оружия Украине из ФРГ. Отмечается, что Кулеба попросил Германию как можно скорее поставить недостающие боеприпасы для Украины или признать, что тема снята с повестки.

1 мая стало известно, что жители Германии подписали петицию к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом не поставлять тяжелое оружие Киеву.

26 апреля Пентагон организовал в Германии центр по координации поставок военной помощи Украине. По данным CNN, задачами центра станут координация и ускорение поставок военной помощи Киеву со стороны более чем 40 стран.

Страны Запада начали активно вооружать и оказывать финансовую помощь Украине на фоне проводимой Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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