В Германии испугались ядерной войны из-за действий США на Украине

Чем дольше длится конфликт на Украине, тем выше риск ядерной катастрофы, а непрерывные поставки американских вооружений Киеву лишь провоцируют его. Об этом написала главный редактор американского еженедельника The Nation Катрина ванден Хьювел в статье для германского издания Telepolis.

По ее словам, американские концерны только и ждут, чтобы заработать на продаже оружия, а мировое сообщество этому не противостоит и не выступает за поиски компромиссного и дипломатического решения.

Она высказала мнение, что Соединенные Штаты и НАТО сами ведут опосредованное противостояние против России.

«Разве последствия, опасности и многочисленные издержки этой прокси-войны не должны быть центральной темой освещения в СМИ, а также информированного анализа, обсуждения и дебатов?» — задалась вопросом автор материала.

По мнению ванден Хьювел, западные страны установили «интеллектуальную бесполетную зону», тщательно убирая из информационного пространства тех, чье мнение не совпадает с официальной позицией.

«Не стоит ли задаться вопросом, самый ли умный способ – это посылать украинцам все больше и больше оружия? Не нужно ли задавать больше вопросов и обсуждать, как лучше всего снизить риск ядерного конфликта» — подчеркнула она.

Ранее, 24 мая, американский конгрессмен Сет Мултон выразил мнение, что конфликт на Украине — это опосредованная война стран Запада с Россией.

Такого же мнения придерживается министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он заявил, что Североатлантический альянс (НАТО) вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое на Украину, будет законной целью для российских военных, которые участвуют в проведении спецоперации по защите Донбасса.

Тем временем Штаты и другие западные государства продолжают поставлять на Украину военную помощь. В частности, 21 мая президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении дополнительной помощи стране на сумму около $40 млрд.

РФ осуждает поставку вооружения украинской стороне. 15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что РФ разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения Украине.

Сенатор Алексей Пушков, в свою очередь, заявил, что риск противостояний с использованием ядерного оружия возрастает из-за отказа Запада от многополярного мира и в ближайшее время стоит ждать новых геополитических потрясений, завязанных на жесткой конкуренции и «подогреваемых идеологическими разногласиями».

5 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что глава РФ Владимир Путин не хочет прямого конфликта с НАТО. Он также заявил, что применение ядерного оружия неприемлемо, потому что оно способно уничтожить всю планету.