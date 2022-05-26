Лавров предостерег от поставок Украине способного ударять по РФ оружия

Москва предупреждает страны Запада, что поставки на Украину вооружений, способных наносить удары по территории РФ, станут шагом к неприемлемой эскалации. Об этом 26 мая заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Запад призвал нанести России поражение на поле боя, а для этого нужно войну продолжать, накачивать вооружениями украинских националистов, украинский режим, в том числе вооружениями, которые могут доставать до Российской Федерации. Именно таких вооружений публично требует [президент Украины Владимир] Зеленский», — сказал он в интервью телеканалу RT Arabic.

По словам главы МИДа, Москва предостерегла Запад самым серьезным образом, что «они уже, по сути дела, ведут прокси-войну с Российской Федерацией руками, телами, мозгами украинских неонацистов, но это будет серьезнейшим шагом к неприемлемой эскалации».

«Надеюсь, что здравые умы на Западе, там таких еще немного осталось, понимают это», — отметил министр.

Он также выразил уверенность, что попытки сделать из НАТО глобальный альянс с претензией на военное доминирование во всем мире, — это опасный путь, обреченный на провал.

Ранее, 12 мая, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон не поставлял Киеву вертолеты, самолеты или оружие дальнего действия, позволившие бы украинской армии наносить удары внутрь РФ. Министр также уточнил, что Британия не намерена вступать в прямой конфликт с Россией из-за спецоперации по защите Донбасса.

При этом ранее, в апреле, Уоллес назвал нападение Украины на российские объекты якобы законным и соответствующим международному праву. 26 апреля аналогичную точку зрения озвучил его заместитель Джеймс Хиппи. Он заявил, что Великобритания считает допустимым нанесение Украиной ударов по «законным военным целям» на территории РФ. При этом использование западных вооружений в таких ситуациях, по его словам, не является проблемой, поскольку участники конфликтов по всему миру пользуются оружием иностранного производства.

Заявление министра обороны Великобритании прокомментировал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Он считает, что страны Запада живут не по концепции международного права, а по собственным правилам. По словам сенатора, подобные высказывания заслуживают проверки, ведь, «по сути, это соучастие в убийстве».

Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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