Министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал нападение Украины на российские объекты законным и соответствующим международному праву. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщают западные СМИ.

«В соответствии с международным правом нападение Украины на российские объекты является законным», — сказал Уоллес.

Двумя днями ранее такую же точку зрения озвучил его заместитель Джеймс Хиппи. Он заявил, что Великобритания считает допустимым нанесение Украиной ударов по «законным военным целям» на территории РФ. При этом использование западных вооружений в таких ситуациях, по его словам, не является проблемой, поскольку участники конфликтов по всему миру пользуются оружием иностранного производства.

24 апреля стало известно, что Великобритания поставит Украине 20 гаубиц AS-90 калибра 155 мм и 45 тыс. снарядов к ним. Также Киеву будут переданы самоходные зенитные установки с ракетами Starstreak. Такое оружие предназначено для поражения низколетящих вертолетов и самолетов, а его заявленная дальность действия — до 7 км.

В Киеве в это время заявили, что в России будут взрываться склады и увеличиваться число ударов, нанесенных со стороны ВСУ. Как отметил глава офиса украинского президента Михаил Подоляк, на приграничных территориях РФ будут подниматься панические настроения среди местного населения.

В Минобороны в ответ пообещали наращивать масштабы ударов в случае диверсий со стороны украинских боевиков на российской территории.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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