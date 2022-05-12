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Британия открестилась от поставок Киеву способного бить внутрь России оружия

Министр обороны Британии: Лондон не поставлял Киеву вооружение, позволяющее наносить удар внутрь РФ
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Фото: РИА Новости/Таисия Лисковец
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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил 12 мая, что Лондон не поставлял Киеву вертолеты или оружие дальнего действия, позволившие бы ВСУ наносить удар внутрь РФ.

При этом ранее, в апреле, Уоллес назвал нападение Украины на российские объекты якобы законным и соответствующим международному праву.

Заявление министра обороны Великобритании прокомментировал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Он считает, что страны Запада живут не по концепции международного права, а по собственным правилам. По словам сенатора, подобные высказывания заслуживают проверки, ведь, «по сути, это соучастие в убийстве».

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