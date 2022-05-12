Британия открестилась от поставок Киеву способного бить внутрь России оружия

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил 12 мая, что Лондон не поставлял Киеву вертолеты или оружие дальнего действия, позволившие бы ВСУ наносить удар внутрь РФ.

При этом ранее, в апреле, Уоллес назвал нападение Украины на российские объекты якобы законным и соответствующим международному праву.

Заявление министра обороны Великобритании прокомментировал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Он считает, что страны Запада живут не по концепции международного права, а по собственным правилам. По словам сенатора, подобные высказывания заслуживают проверки, ведь, «по сути, это соучастие в убийстве».

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