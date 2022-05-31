Постпред США рассказал, на поставки какого оружия может рассчитывать Киев

Вашингтон будет поставлять Украине всё необходимое вооружение для защиты в рамках ее границ, но не за ее пределами. Такое заявление во вторник, 31 мая, сделала постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд на брифинге, посвященном итогам американского председательства в Совете Безопасности в мае.

«С первого дня мы четко дали понять, что мы предоставляем Украине вооружения для обороны, для защиты в пределах своей территории. <…> Мы не предоставляем вооружения, которые позволили бы украинцам атаковать Россию с территории Украины, и президент (США Джо) Байден четко дал это понять», — заявила Линда Томас-Гринфилд.

Она также добавила, что Вашингтон не собирается становиться стороной конфликта, однако сделает всё для поддержки и защиты суверенитета и территориальной целостности Украины.

30 мая американский лидер Джо Байден заявил об отсутствии планов поставлять Киеву ракеты, с помощью которых можно наносить удары по территории России. Комментарии американского лидера последовали за сообщениями The New York Times о том, что в Белом доме приняли решение пополнить новый пакет военной помощи Украине ракетными системами залпового огня (РСЗО) большой дальности.

Комментируя возможные поставки дальнобойных ракет на Украину, председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 30 мая заявил, что в случае атаки российских городов Вооруженные силы РФ нанесут ответные удары по пунктам принятия решений. Как отметил Медведев, часть из них находится «совсем не в Киеве».

При этом 31 мая газета The Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность передачи Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО) с управляемыми ракетами дальностью более 60 км. Таким образом американские ракеты смогут удвоить дальность удара Вооруженных сил Украины. Однако боеприпасы, которые позволили бы вести огонь на дальность почти в 500 км и бить вглубь РФ, Белый дом якобы поставлять не планирует.

В госдепартаменте указали, что США действительно рассматривают возможность передачи РЗСО Украине, но речь о ракетах большой дальности не идет.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Министерство иностранных дел России неоднократно призывало страны перестать накачивать украинскую сторону оружием. Так, 27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия. Она отметила, что такие действия приводят к гибели людей.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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