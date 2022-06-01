МИД России раскритиковал новый пакет военной помощи США Украине

Россия негативно оценивает новый пакет военной помощи США Украине, включающий поставки ракетных систем HIMARS. Об этом 1 июня заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Расцениваем мы это сугубо негативно, потому что попытки преподнести решение как содержащее элемент «самоограничения» негодны», — сказал он «РИА Новости».

Рябков подчеркнул, что любые поставки оружия Киеву, как бы Вашингтон их ни аргументировал, увеличивают риски прямого столкновения России и США.

«После начала специальной военной операции произошел просто слом остатков ответственного, здравого подхода к ситуации в Вашингтоне, и безоглядно, невзирая ни на что, продолжается линия, которую мы многократно уже характеризовали как стремление вести войну до последнего украинца как отражение установки на то, чтобы нанести, как они сами это говорят, стратегическое поражение России. Это беспрецедентно, это опасно», — сказал дипломат.

Он отметил, что Штаты ничего не делают для того, чтобы найти решение украинского кризиса.

«Это было именно так на протяжении многих лет до начала специальной военной операции. Это было так в период, когда мы работали над тематикой обязывающих гарантий безопасности РФ с осени прошлого года», — пояснил Рябков.

Накануне стало известно, что США предоставили Украине новый пакет военной помощи на $700 млн. В тот же день официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон рассматривает возможность отправки Киеву ряда систем вооружений, однако в комплект поставки не войдут ракеты большой дальности, которые «выходят за рамки поля боя на Украине».

Помимо этого, во вторник постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд рассказала, что Белый дом будет поставлять Украине всё необходимое вооружение для защиты в рамках ее границ, но не за ее пределами. Она также добавила, что Вашингтон не собирается становиться стороной конфликта, однако сделает всё для поддержки и защиты суверенитета и территориальной целостности Украины.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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