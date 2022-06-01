Мир / 1 июня 2022, 09:00

Названы признаки грядущего захвата Польшей западной части Украины. Онлайн спецоперации 1 июня

Главные новости о происходящем ДНР и ЛНР, украинских городах и в мире на ее фоне — в обновляемом материале «Известий»