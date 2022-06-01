Названы признаки грядущего захвата Польшей западной части Украины. Онлайн спецоперации 1 июня

Украинские войска почти полностью уничтожили село Новоселовка Вторая во время отступления, рассказал корреспондент телеканала «Известия» Станислав Григорьев.
«Нашим ребятам придется осваивать русскую историю практически с нуля»
Специальный корреспондент «Известий» накануне 1 июня побывал в Волновахе и узнал, как живет залечивающий раны город и что значит здесь «защита детей». Все детали — в нашем репортаже
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Более 60 тяжелобольных детей из ЛНР, ДНР и Украины прошли лечение в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Гостиничные премиум-бренды Marriott и Hilton могут полностью уйти из России. Какие возможности договориться с инвесторами есть у отельеров — в нашем материале
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Российский «Газпром» 1 июня подтвердил прекращение поставок компании Orsted в Дании в связи с отказом платить за газ по новой системе.
Экономист Сергей Колобанов оценил возможности ЕС
заменить российский газ на африканский.
Хакеры из группы RaHDIt взломали и обнародовали
персональную информацию 700 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), в том числе фотографии, адреса и номера телефонов.
ВСУ обстреляли Горловку из тяжелой артиллерии и минометов, сообщили в ДНР.
Министр армии США Кристин Уормут заявила, что в условиях продолжающихся артиллерийских обстрелов поддерживать боевой дух ВСУ становится сложнее.
Кроме того, Уормут признала, что российские войска успешно продвигаются по Украине из-за фокусировки усилий на Донбассе.
Сервис для графического дизайна Canva отключил доступ пользователям из России.
В Египте рассматривается возможность расплачиваться российскими банковскими картами «Мир», заявил заместитель гендиректора TEZ TOUR Египет Тамер Саид.
Украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 122 мм по Донецку, сообщило представительство ДНР в СЦКК.
В распоряжении «Известий» появилось видео работы российского штурмовика Су-25 во время выполнения боевого задания в ЛНР.
Украинские боевики обстреляли Авдеевку и Ясиноватую в ДНР, сообщили в представительстве республики в СЦКК.