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Стоимость российского газа для Молдавии снизится на $40
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В ДНР сообщили о 8,6 тысячах погибших за восемь лет конфликта в регионе
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Названы признаки грядущего захвата Польшей западной части Украины. Онлайн спецоперации 1 июня

Главные новости о происходящем ДНР и ЛНР, украинских городах и в мире на ее фоне — в обновляемом материале «Известий»
Фото: Getty Images/Photonews
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Специальная операция России по защите жителей Донбасса продолжается 1 июня 2022 года. Военные ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освобождают населенные пункты республик. Внимание приковано к событиям в Севедородонецке, Лисичанске и в направлении Славянска, где союзные войска успешно осуществляют задачу по демилитаризации. Украинские боевики обстреливают Донецк, Макеевку, Ясиноватую и другие города, пытаются совершать диверсии. Запад ввел шестой пакет санкций, последствиями которого, считают эксперты, может стать подорожание нефти на $15–30. По мнению секретаря Совбеза России Николая Патрушева, Польша переходит к захвату территорий Украины. Эксклюзивные репортажи наших корреспондентов с места событий, все подробности — в текстовой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 10:10
Украинские войска почти полностью уничтожили село Новоселовка Вторая во время отступления, рассказал корреспондент телеканала «Известия» Станислав Григорьев.
Сегодня, 10:01
«Нашим ребятам придется осваивать русскую историю практически с нуля» Специальный корреспондент «Известий» накануне 1 июня побывал в Волновахе и узнал, как живет залечивающий раны город и что значит здесь «защита детей». Все детали — в нашем репортаже.
Сегодня, 09:54
Более 60 тяжелобольных детей из ЛНР, ДНР и Украины прошли лечение в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Сегодня, 09:50
Гостиничные премиум-бренды Marriott и Hilton могут полностью уйти из России. Какие возможности договориться с инвесторами есть у отельеров — в нашем материале.
Сегодня, 09:46
Российский «Газпром» 1 июня подтвердил прекращение поставок компании Orsted в Дании в связи с отказом платить за газ по новой системе.
Сегодня, 09:40
Экономист Сергей Колобанов оценил возможности ЕС заменить российский газ на африканский.
Сегодня, 09:35
Хакеры из группы RaHDIt взломали и обнародовали персональную информацию 700 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), в том числе фотографии, адреса и номера телефонов.
Сегодня, 09:35
ВСУ обстреляли Горловку из тяжелой артиллерии и минометов, сообщили в ДНР.
Сегодня, 09:33
Министр армии США Кристин Уормут заявила, что в условиях продолжающихся артиллерийских обстрелов поддерживать боевой дух ВСУ становится сложнее. Кроме того, Уормут признала, что российские войска успешно продвигаются по Украине из-за фокусировки усилий на Донбассе.
Сегодня, 09:33
Сервис для графического дизайна Canva отключил доступ пользователям из России.
Сегодня, 09:31
В Египте рассматривается возможность расплачиваться российскими банковскими картами «Мир», заявил заместитель гендиректора TEZ TOUR Египет Тамер Саид.
Сегодня, 09:27
Украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 122 мм по Донецку, сообщило представительство ДНР в СЦКК.
Сегодня, 08:57
В распоряжении «Известий» появилось видео работы российского штурмовика Су-25 во время выполнения боевого задания в ЛНР.
Сегодня, 08:55
Украинские боевики обстреляли Авдеевку и Ясиноватую в ДНР, сообщили в представительстве республики в СЦКК.
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