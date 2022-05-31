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В Северодонецке ВСУ взорвали емкость с химикатами на комбинате «Азот»

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Отступающие из Северодонецка украинские радикалы подорвали цистерну с химикатами на территории комбината «Азот». Такое заявление сделала 31 мая пресс-служба Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

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«Отступающие из промзоны Северодонецка подразделения ВСУ (Вооруженные силы Украины. — Ред.) с целью создания препятствий успешному наступлению наших войск предприняли попытку создания зоны химического заражения и подорвали на комбинате «Азот» цистерну, предположительно, с азотной кислотой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что диверсия была рассчитана таким образом, чтобы облако с химикатами направилось в сторону освобожденных населенных пунктов Кременная и Рубежное.

Факт подрыва цистерны с азотной кислотой в тот же день подтвердил посол ЛНР в России Родион Мирошник, дополняет «Газета.Ru».

Ранее во вторник корреспондент «Известий» Богдан Степовой рассказывал, что войска ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России продолжают наступление и уже вошли в жилые кварталы Северодонецка.

Днем ранее в аппарате главы Республики Чечня сообщили, что большая часть Северодонецка освобождена от украинских боевиков. Также подчеркивалось, что российские военные взяли почти полный контроль над городом и выполняют все поставленные перед ними задачи без потерь личного состава.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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