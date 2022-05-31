Выходили на берег: союзная группировка овладела рубежом вдоль Северского Донца

В ДНР 30 мая сообщили об освобождении сёл Диброва и Старый Караван. В Луганской народной республике продолжаются бои в городских кварталах Северодонецка. Эксперты отмечают, что российские войска вышли на рубеж реки Северский Донец на протяжении десятков километров, и угрожают её форсированием . ВС РФ продолжают удары по скоплению украинских войск. Атакой российской артиллерии на территории судостроительного завода в Николаеве уничтожены более 15 танков и боевых машин пехоты, сообщили в оборонном ведомстве. В этот же день указом президента России за героизм и отвагу, проявленные в ходе специальной военной операции, почетное наименование «гвардейская» было присвоено 24-й бригаде специального назначения.

Оперативное окружение

Занятые сёла Диброва и Старый Караван расположены неподалёку от освобождённого на прошлой неделе города Красный Лиман, рядом с рекой Северский Донец. Народная Милиция ЛНР 30 мая заявила об успешном продвижении в кварталах Северодонецка. Украинские войска, пытаясь задержать наступление, ведут по нему интенсивный огонь из танков и артиллерии.

— Бои за Северодонецк продвигаются быстрее, чем было в соседнем Рубежном, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — До начала штурма союзным войскам удалось взять его в почти полное окружение. В город не могут добраться крупные подкрепления ВФУ и бронетехника, транспорты с боеприпасами. Поэтому наступающие имеют заметное преимущество . Кроме того, обороняющиеся находятся под постоянным страхом, что оперативное окружение скоро превратится в полное и они не успеют отступить.

Выходили на берег 1 Военнослужащие спецподразделения «Ахмат» у одного из жилых домов, поврежденных в результате обстрела Фото: ТАСС/Река Александр

Самые активные боевые действия идут сейчас в треугольнике Лисичанск, Золотое, Бахмут, продолжил эксперт. Туда Киев стянул основные силы, включая иностранную артиллерию, полученную от натовских союзников . Войска России после взятия Красного Лимана и зачистки окружающих его лесопосадок полностью контролируют свой берег Северского Донца от Изюма до Северодонецка. Все мосты через него были заблаговременно взорваны ВФУ, но угроза наведения переправы заставляет украинское командование держать здесь значительные силы. Ведь после преодоления ударными частями РФ и ДНР этой реки освобождение Славянска и Краматорска станет неизбежным.

Новые гвардейцы

Вооруженные силы РФ 30 мая продолжали наносить удары по военным объектам на Украине.

— Высокоточными ракетами воздушного базирования поражены два командно-наблюдательных пункта батальонов ВСУ, узел связи, а также 34 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация поразили три пункта управления и 67 районов сосредоточения войск. Всего в результате ударов уничтожено около 320 националистов и 47 единиц вооружения и военной техники ВСУ.

За сутки российские средства ПВО уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов над Харьковской, Херсонской областями и территорией ЛНР и ДНР .

Кроме того, в районах населенных пунктов Малая Камышеваха, Каменка, Бражовка, Глинское Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области перехвачены девять украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» , сообщили в Минобороны РФ.

Выходили на берег 2 Снаряд реактивной системы залпового огня «Смерч» Фото: РИА Новости

Ракетные войска и артиллерия уничтожили 62 пункта управления, в их числе — оперативного командования «Юг» в районе города Новый Буг Николаевской области, 593 района сосредоточения войск ВСУ и 55 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях.

Также под удары попали четыре установки реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», 46 единиц вооружения и военной техники и склад боеприпасов.

— Кроме того, в результате артиллерийского удара по ангару на территории судостроительного завода «Океан» в городе Николаев уничтожено более 15 украинских танков и боевых машин пехоты и пять артиллерийских орудий крупного калибра , — сообщил Игорь Конашенков.

Всего по данным российского Минобороны, с начала проведения специальной военной операции уничтожены 183 самолета, 128 вертолетов, 1064 беспилотных летательных аппарата, 325 зенитных ракетных комплексов, 3323 танка и других боевых бронированных машин, 451 установка реактивных систем залпового огня, 1731 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 3294 единицы специальной военной автомобильной техники.

Также 30 мая был опубликован указ президента России о присвоении почетного наименования «гвардейская» 24-й бригаде специального назначения. Как указывается тексте документа, «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленных личным составом бригады».

Националистический «Кракен»

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-лейтенант Михаил Мизинцев рассказал о новых преступлениях вооружённых формирований киевских властей.

— В Харьковской области боевики националистического подразделения «Кракен», сформированного преимущественно из радикалов и выпущенных из тюрем насильников и убийц, проводят карательные рейды, в ходе которых так называемые «эскадроны смерти» по ночам врываются в дома местных жителей, подозреваемых СБУ в пророссийских настроениях, подвергают их физическому насилию и увозят в неизвестном направлении. Десятки задержанных домой до настоящего времени не вернулись, об их судьбах ничего не известно, — сообщил Мизинцев.

По данным Минобороны, в поселке Боровское Луганской Народной Республики в жилых домах боевики «Правого сектора» (террористическая организация, запрещённая в России) оборудовали огневые позиции и снайперские точки. Мирным жителям запрещено покидать свои дома , а все попытки эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются.

Выходили на берег 3 Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mihir Melwani

В Краматорске Донецкой Народной Республики на территории школы-интерната по улице Василия Стуса неонацистами и иностранными наемниками размещено тяжелое вооружение, в здании оборудованы опорный пункт и склад боеприпасов , сообщил генерал.

В Харькове на территории школы № 81 Доме культуры по улице Плехановской военнослужащие ВСУ и подразделения территориальной обороны оборудовали опорные пункты и склады с боеприпасами, разместили артиллерию и реактивные установки залпового огня , а местных жителей под предлогом обеспечения их безопасности удерживают в подвальных помещениях. При этом подходы к указанным зданиям заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено.

С медицинской помощью

В Минобороны России 30 мая рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Cтаршина Галина Пидгурская c первых дней специальной военной операции профессионально оказывает неотложную медицинскую помощь военнослужащим мотострелковой бригады.

В ходе ожесточенных боев, находясь под плотным огнем противника, Галина помогла 20 раненым мотострелкам, после этого она вынесла их с поля боя в безопасное место и обеспечила маскировку. Когда бой закончился, Галина Пидгурская доставила раненых в полевой медицинский отряд.

Мотострелковая рота младшего сержанта Даниилы Рыжкова освобождала населенный пункт от вооруженных формирований украинских националистов. Противник попытался отрезать взвод мотострелков от основных сил. Тогда Рыжков вместе с отделением прорвал вражеские укрепления и, двигаясь на бронемашине, вел огонь по боевикам. Сам Даниил получил осколочное ранение в руку. Самостоятельно оказав себе первую медицинскую помощь, младший сержант продолжил бой, уничтожив до десяти националистов.

Выходили на берег 4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Благодаря мужеству и отваге младшего сержанта Даниила Рыжкова попытка окружения российских мотострелков украинскими националистами обернулась провалом. Противник, понесший потери, был вынужден отступить, — рассказали в Минобороны.