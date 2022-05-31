«Сдвинешь противотанковую, а взорвется лежащая под ней противопехотная»
Войска Луганской народной республики при огневой поддержке ВС России, продолжая наступление, вошли в жилые кварталы Северодонецка. Кольцо окружения вокруг Лисичанско-Северодонецкой агломерации должно скоро замкнуться. «Известия» побывали в подразделениях ЛНР, действующих на линии соприкосновения с противником. О том, что такое промежуточный санитарный пост, как идут бои в лесных массивах, как наносятся минометные удары, чем кормят солдат и от чего их спас «фартовый блиндаж» — в репортаже «Известий».
Будильник на 6:00
— Здесь у нас есть будильник, — рассказывают корреспондентам «Известий» бойцы ЛНР. — Ровно в шесть утра к нашим позициям прилетает «птичка» — украинский квадрокоптер-разведчик.
При подлете машину выдает характерное жужжание. В лесу, где расположены позиции, этот звук почти не слышен, но бойцы научились его распознавать. Потом «птичка» зависает, и наступает тишина. Но солдаты уже не спят — начался новый день на передке.
Военнослужащие и техника Народной милиции ЛНР около города Северодонецк
В последние дни вооруженные формирования Украины экономят боеприпасы и на пехоту снаряды не тратят.
— Для них в приоритете танки и техника, — объясняют бойцы.
В «птичку» не стреляют — разглядеть ее в небе практически невозможно. Нарушать утреннюю тишину без надобности никто не хочет.
На передке
Подразделение, расположение которого посетили «Известия», ведет бои на Северодонецком направлении. Оно стоит в лесу, где были пожары. После каждого шага под ногами поднимается облако пепла. В низине лежат украинские противотанковые мины — их даже не пытались замаскировать.
— Впопыхах набросали? — спрашиваем.
— Скорее всего, они установлены на неизвлечение, — отвечает сопровождающий нас офицер ЛНР Игорь. — Под противотанковой должна быть противопехотная мина. Сдвинешь противотанковую, а взорвется лежащая под ней противопехотная.
Примерно в полукилометре выходим на замаскированный УАЗ-«буханку» и нескольких бойцов при ней.
— Это промежуточный санитарный пост, — объясняет Игорь. — Если будут раненные, бойцы должны будут максимально близко подъехать к передовой и забрать их. Проходимость машины позволяет это сделать.
Чем ближе к передовой, тем больше воронок, неразорвавшихся боеприпасов и поваленных деревьев. Тишина уже не кажется успокаивающей.
В первой траншее нас встречают солдаты в полной боевой экипировке. Перед нами поляна, а за ней кусты, где расположены позиции ВСУ.
— До противника чуть больше сотни метров — здесь лучше громко не разговаривать, — инструктирует Игорь. — Сейчас тихо, но если ему покажется, что на наших позициях есть оживление, тут же откроет огонь.
Всматриваюсь в «зеленку», но ничего подозрительного не вижу — сосны и чуть колышущиеся на легком ветру листья кустов.
— Сейчас против нас стоит тероборона, — говорит Игорь. — Мы знаем, что такие части часто усиливают наемниками — польскими и грузинскими.
По его словам, помощь НАТО и даже более далеких стран чувствуется на передке.
— Видел во вражеских окопах британские бронежилеты, — говорит он.
Потом снимает каску и показывает бирку на тыльной стороне: «MG ACH HELMET. Zebra armour Ltd. Made in South Africa» .
— Юаровский шлем, — поясняет он. — Мне от погибшего товарища перешел. Он его где-то здесь, на Северодонецком направлении затрофеил.
Фартовый блиндаж
Сосновые леса в окрестностях Северодонецка и Лисичанска стоят на песках. С одной стороны это хорошо — рыть легко, признаются солдаты. С другой — при дождях сильно осыпаются стенки траншей, их приходится обновлять и укреплять деревом.
— Мы ведем бои в этих лесах около трех месяцев, — рассказал «Известиям» боец с позывным Гордый. — Первое время здесь было крайне неспокойно. Обстреливали постоянно и артиллерия,///и минометы. Мы даже не могли спать из-за обстрелов, но всё меняется. Сейчас противник огрызается, конечно, но уже не так серьезно.
После первых боев, рассказали «Известиям» бойцы ЛНР, они перестали лениться окапываться. Полевые укрепления не раз спасали им жизнь.
Ребята рассказывают про «фартовый» блиндаж. В самый его центр угодил тяжелый 122-миллиметровый снаряд, но не пробил перекрытия.
— Блиндаж по всем правилам обустраивали: в три наката, а сверху уложили слой песка, — рассказал боец ЛНР Роман. — Снаряд раскидал два стоя бревен, а третий уцелел. Нас даже не завалило. Правда, легкие контузии получили — три дня отлеживались. Сейчас все в норме, несем службу.
Деревья в осколках
Бойцы ЛНР говорят, что своя земля воюет за них. Песок часто спасает жизни. Тяжелые снаряды и даже минометные мины уходят в него и там взрываются, не причиняя вреда. На поверхности после прилета остаются только идеально круглые отверстия от боеприпасов.
Они жалеют лес — зря погибает. Его уже нельзя использовать в хозяйстве.
— Все деревья в осколках, — сокрушаются они. — Спилить такую сосну не получится, сломаешь бензопилу.
В ходе боев они не раз тушили лесные пожары. Украинские диверсанты несколько раз старались поджечь лес с помощью кустарно изготовленных устройств.
— Берут металлический цилиндр, наполненный легковоспламеняющимися веществами, ставят около ствола дерева и поджигают, — рассказывают солдаты ЛНР. — Горят такие «зажигалки» хорошо — высота пламени около метра, и сосна в сухом лесу может быстро загореться.
Дым от лесного пожара в окресностях города Северодонецка
Бойцы постоянно следят за противопожарной безопасностью в зоне своей ответственности, поэтому всегда успевали потушить такие «зажигалки».
— Бои нас многому научили, — говорит Игорь. — Мы стараемся действовать не по шаблону. Всё время меняем время доставки горячей еды и боеприпасов. Не даем шанса украинской артиллерии накрыть нас в эти моменты.
С боеприпасами у подразделений ЛНР всё хорошо. На работу кухни бойцы не жалуются. Всегда есть борщ, суп, каши, салаты, чай или кофе — это помогает поддерживать боевой дух.
О российских танкистах, с которыми приходилось действовать плечом к плечу, самые лучшие отзывы.
— Они на нашем участке огневые точки подавляли, — вспоминают бойцы ЛНР. — Слаженные, грамотные экипажи и ребята хорошие.
Гонка со смертью
Следующая остановка в расположении минометного подразделения ЛНР. Перед ним поставлена задача нанести удар по укрепрайону противника. Для ее выполнения в промзону выдвигаются два 120 мм миномета.
— Мы будем работать по выявленным разведчиками огневым точкам и технике, — говорит офицер с позывным Алмаз. — Северодонецк и Лисичанск атакуют другие подразделение, а наше обеспечивает продвижение.
У минометчиков на всё про всё есть семь минут — за это время они должны сделать пристрелочный выстрел, после корректировки выпустить восемь мин и покинуть позицию. Иначе их могут накрыть ответным ударом.
Наконец координаты приходят, и первый минометный расчет выпускает пристрелочную мину. Через несколько секунд где-то вдалеке раздается взрыв, а через минуту приходят поправки от корректировщика.
Миниметчики меняют прицел и выпускают восемь мин. После этого начинается гонка со смертью. У них не более пяти минут. Расчеты быстро разбирают минометы и закидывают тяжелые плиты и стволы в кузов машины. На это уходит еще минута-две.
Машина начинает трогаться, солдаты на ходу заскакивают в кузов.
— Быстрее! — кричат они водителю. Но на разбитой дороге сильно не разгонишься. Все внимательно вслушиваются, но стоит тишина. Семь минут истекают, за это время машина отъезжает на безопасное расстояние. Ответный удар так и не последовал.
— С боеприпасами у них проблемы, — делают вывод бойцы.
Мирные профессии
Все подразделения ЛНР готовы к решающему штурму Северодонецко-Лисичанской агломерации и полному освобождению территории ЛНР.
— В ближайшее время должны дожать противника и хотим, чтобы бои быстрее закончились, — перед прощанием сказал нам пехотный офицер Игорь. — Мы знаем, что противник прикрывается жителями и оставляет за собой разрушенные дома, школы и детские сады. Но мы обязательно всё это расчистим и приведем в порядок. Вернемся к мирной жизни.
Бойцы согласны. Говорят, что еще не забыли свои основные мирные профессии. В подразделении Игоря служат бывшие шахтеры, учителя, юристы, рабочие и автомеханики.