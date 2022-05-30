Формула огня: как артиллерия стала важнейшим инструментом спецоперации

Боевые действия в Донбассе - это артиллерия. Именно самоходные артустановки, гаубицы и минометы, а также реактивные установки залпового огня стали основой огневой мощи и союзных сил, и украинских вооруженных формирований. Самое печальное, что подконтрольные Киеву боевики используют эту разрушительную силу не только на поле боя, но и — в основном — против мирного населения. Военный обозреватель «Известий» Алексей Рамм выяснил, почему артиллерийский огонь называют настоящим искусством, способны ли высокоточные ракеты и бомбы заменить артиллерию и таким ли «чудо-оружием» оказались недавно переданные Украине американские гаубицы М-777. А также — стал свидетелем обстрела Донецка украинскими «защитниками».

Арта для начинающих

– Артиллерийский огонь - это искусство, – сразу заявил мне командир российского огневого подразделения.

Многие обыватели считают, что стрелять просто: повернул пушку, вставил снаряд и выстрелил. На деле, каждый выстрел ствольной артиллерии - это решение сложнейшей тригонометрической задачи. И решать ее надо за считанные минуты.

– Сейчас есть специальные электронные вычислители, которые помогают. Но нет ничего лучше проверенного временем блокнота артиллериста и обычного калькулятора, – рассказывает мой собеседник, – У «реактивщиков» (подразделений, оснащенных реактивными системами залпового огня - «Известия») чуть легче. Формулы чуть проще, нет пристрелки – они неточность компенсируют могуществом залпа. Американцы любят рассказывать про свои компьютеры, высокоточные системы. А их артиллеристы стреляют так же, как и мы. С помощью компаса, буссоли, у них даже такие же «приборы умственно-отсталых» (сленговое название механического прибора управления огнем, ПУО - «Известия») и круги для расчёта корректур.

Артиллерия – удивительный род войск. Во время боя командиры батарей и дивизионов не находятся вместе со своими подчинёнными. Их место — на пунктах управления огнем, который зачастую расположены за десяток километров от тех мест, где стоят орудия.

Командир знает координаты своего пункта, знает координаты цели и показатели дирекционного угла, знает координаты позиции своих орудий и их характеристики. Теперь все это надо подставить в специальные математические формулы и выполнить необходимые для выстрела расчеты.

На точность огня влияют десятки факторов, которые также необходимо учесть. К примеру, метеорологические условия и даже то, насколько израсходован ресурс ствола и какой порох находится в зарядах. Все эти факторы также имеют свои математические величины, которые подставляются в формулы.

Выполнив расчеты, командир передает информацию непосредственно на батарею. Там в работу вступает другое важнейшее должностное лицо – СОБ. Он же — старший офицер на батарее. Именно он дает команду, как поднять и довернуть орудия, какой мощности заложить заряды.

А дальше начинается самое главное и сложное. Командир наблюдает за тем, куда упали снаряды. И начинает вносить поправки (или, как говорят артиллеристы, «корректуры»): «Вправо, двести, вперед сто» и т.д. И тут надо работать максимально быстро. Ведь целями могут быть как бронетехника, так и наступающая и отходящая пехота или движущийся транспорт.

Несмотря на развитие высокоточных систем поражения - крылатых ракет, корректируемых и управляемых бомб – на поле боя ничего не сможет заменить артиллерию.

– Самолет с бомбами может сбить ПВО, собьют зенитчики и крылатую ракету, а вот сбить артиллерийский снаряд никто не сможет. Самолету нужно время, чтобы взлететь, долететь до цели и сбросить бомбу, Мы же через несколько минут начинаем выполнять огневую задачу, – рассказывает командир российского огневого подразделения, – Сейчас много разных экспертов. Любят рассуждать, что артиллерия не может стрелять точно: мол, сотни и тысячи снарядов в пустоту выстреливаем. Но никто не хочет разбираться в вопросе. К примеру, есть огневая задача - неподвижный заградительный огонь. Наступает противник, а мы перед ним начинаем стрелять и не даем пройти. Он вынужден останавливаться, искать другие пути. Вроде никого не поразили, а сотню снарядов выпустили. Но нашим войскам мы оказали огромную помощь. Даже уничтожить позицию противника - непростая задача. Одни орудия ведут огонь непосредственно по цели, другие стреляют вокруг - чтобы противник не отошел или к нему не пришла помощь.

"Три топора"

Мой собеседник участвует в специальной военной операции с самого ее начала. Его подразделение боролось с артиллерией противника и поддерживало огнем продвижение союзных сил. Артиллеристы совершали многокилометровые марши, с ходу вступали в бой, бывали под вражеским обстрелом. На их счету - сотни уничтоженных целей и тысячи выпущенных артиллерийских снарядов.

– Украинские артиллеристы бывают разные, – рассказывает он, – Есть очень хорошо подготовленные, даже не уступают нам. Есть и откровенно слабые. Ошибаются, долго пристреливаются, долго сворачиваются и разворачиваются. У нас и у них одна артиллерийская школа – советская. Даже многие руководящие документы идентичны. Но все равно, что мы, что артиллеристы народной милиции всегда украинцев «перестреливаем». И еще у ВСУшников есть мерзкая привычка – они всегда лупят по мирным постройкам. Даже если никакой военной необходимости нет. Неоднократно видел, как противник просто так начинает с землей ровнять жилые дома и целые поселки. Наших войск там нет и они это знают - но все равно долбят. Прилет за прилетом.

Не так давно Соединенные Штаты поставили на Украину несколько десятков буксируемых гаубиц М-777. Это вызвало бурю обсуждений у специалистов различной степени осведомленности. В Донбассе мне удалось пообщаться с офицерами Народной милиции, знакомых с ситуацией.

– Непосредственно на нашем направлении «три топора» (так успели окрестить союзные силы американские М-777) пока не появлялись. Но на других они уже работали. И какие у них слабые и сильные стороны, мы уже знаем, – рассказывает офицер донецкой Народной милиции.

Часто утверждают, что дальность стрельбы этой американской гаубицы обычным снарядом составляет 30 или больше километров.

– Эти цифры взяты из "Википедии". На самом деле, обычным фугасным снарядом «три топора» стреляет на 16-17 километров. Если используют усиленный заряд - добивают до 23-24, – поясняет мой собеседник, – Главная их проблема - низкая скорострельность. Один-два выстрела в минуту. Гаубица начинает сильно греться - особенно, если используются усиленные заряды. Сама по себе «три топора» легкая гаубица. И поэтому при стрельбе она «ездит» по огневой позиции. А значит, изменяется пристрелка. Поэтому напротив каждой гаубицы ставят буссоль и через несколько выстрелов смотрят - на сколько «уехала». И если грунт сыпучий, а расчёт спешил и не смог хорошо окопать, приходится прекратить стрельбу и возвращать гаубицу на исходную позицию.

При этом, по своим тактико-техническим характеристикам М-777 проигрывает самоходным и буксируемым российским гаубицам семейства "Мста". А с новейшей «Коалицией», уверен, «три топора» даже сравнивать не стоит.

Артиллерийский террор

Так получилось, что с выучкой украинских артиллеристов я смог познакомится лично. Мы готовились к выезду в Ясиноватую, когда стало известно, что в Куйбышевском районе Донецка украинские формирования обстреляли жилые дома. Спустя несколько минут мы были на месте.

На улице Куйбышева — несколько параллельно стоящих жилых домов. В их дворах не прячется техника Донецкой народной милиции. И вообще в радиусе нескольких километров военнослужащих нет. В домах проживают мирные люди, рядом магазины и социальные объекты, а во дворах стоят легковые автомобили.

Главная беда жителей в том, что эти дома находятся в нескольких километрах от занятой украинскими войсками Авдеевки. Именно оттуда и прилетело три артиллерийских снаряда. По всей видимости, это были 122-мм боеприпасы буксируемой гаубицы Д-30. Боеприпасы не упали во дворы, а взорвались в районе крыши. Поэтому на этот раз обошлось без человеческих жертв и серьезных разрушений.

Этот огневой налет украинских вооруженных формирований можно смело назвать терроризмом. Причем, как огневая задача он был выполнен на оценку "неудовлетворительно".

– Они знали координаты этих домов. Никаких там сложных вычислений не проводили. Прицелились на «два лаптя от солнца» и выстрелили, – объясняет офицер Народной милиции. – Конечно, можно стрелять по цели, которую ты не наблюдаешь, но известны ее координаты. Для этого случая есть свои формулы и правила стрельбы. Но тут — просто, чтобы испортить мирным людям жизнь, взяли и выстрелили. Куда снаряд попадет - туда и попадет. Главное - жителей запугать.

К моменту нашего приезда пожарная служба уже успела потушить несколько гражданских машин. Они стояли на парковке и в момент взрыва их посекло осколками. В двух домах выбиты стекла. Вокруг места происшествия — сотрудники донецкого МВД и прокуратуры, которые описывают происходящее и берут заявления у пострадавших.

– «Прошу вас принять меры к военнослужащим ВСУ», – офицер МВД объясняет жильцу пострадавшего дома, как писать документ. – Сейчас сделаем вам копию и с ней вам надо будет пойти администрацию. Там вам окажут помощь. Если квартира сильно пострадала, конечно, ремонт полный не сделают. Но вот в окна стекла - точно.

Поражает, как обыденно жильцы реагируют на случившееся. Нет ни паники, ни шока. Все знают, что надо делать. Аккуратно собирают и выносят разбитые стекла. Автовладельцы выгребают осколки, заводят машины и перегоняют их на другую парковку. Многим придется менять лобовые и боковые стекла - это дефицитный товар в прифронтовом Донецке. А вот пробоины в кузове можно заварить и закрасить, объясняет мне хозяин одной из машин.

– В нас еще не попадали, – рассказывает мне Ольга, которая проживала в этом доме. – Но в других районах такое бывает часто.

Конечно, такие налеты пугают, не скрывает она. Но морально местные жители к ним уже готовы, а вот боятся здесь больше всего за жизни своих детей.