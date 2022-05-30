Не за городами: как союзные войска пробиваются к центру Северодонецка

Подразделения Народной милиции ЛНР при огневой поддержке российских Вооруженных сил 29 мая вклинились в линию обороны противника в Северодонецке и заняли в нем плацдарм, с которого продолжают развивать наступление . Эксперты считают, что освобождение этого города и соседнего Лисичанска позволит в дальнейшем успешно наступать на Славянск и Краматорск. Также в воскресенье в интервью телеканалу TF1 глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что сроки спецоперации на Украине обусловлены приказом категорически избегать ударов по гражданской инфраструктуре.

Бои на окраинах

В воскресенье 29 мая в пресс-службе Луганской Народной Республики сообщили о том, что после закрепления наступающих войск в Северодонецке по нему активизировался огонь всех средств украинской артиллерии . Боевики наносят массированные удары даже по кварталам, где, как они знают, есть мирные жители. Ранее такая же картина наблюдалась в соседнем городе Рубежный. По огневым точкам украинских формирований наносятся ответные удары .

Ранее в ЛНР сообщили, что город находится в оперативном окружении, переброска подкреплений в него из соседнего Лисичанска затруднена или блокирована из-за разрушения мостов через Северский Донец и огневого контроля над ними.

— Наступление на окраинах Северодонецка сейчас нужно не только для освобождения города, — отметил в беседе с «Известиями» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Штурмовые действия на этом направлении не позволяют противнику отвести силы из агломерации и постоянно держат его в напряжении . В ней скованы сотни и тысячи солдат ВСУ, которых сейчас украинскому командованию не хватает на подступах к Бахмуту. Они все находятся под угрозой окружения, не менее внушительного, чем было в Мариуполе.

Успешное взятие Северодонецка и Лисичанска завершит освобождение территории всей Луганской Народной Республики , добавил эксперт. Кроме того, это высвободит большое количество войск, которые задействованы сейчас, и позволит выйти к Славянску и Краматорску. Но легким освобождение населенных пунктов не будет: из жилой застройки ВСУ выбьют, но в Северодонецке обширная промзона, за которую те могут попробовать зацепиться, предупредил специалисты. Чтобы развить наступление на Лисичанск, еще потребуется преодолеть Северский Донец, мосты через который разрушены или сильно повреждены, отметил Владислав Шурыгин.

Освобождение Донецкой и Луганской областей, признанных Российской Федерацией в качестве независимых государств, является безусловным приоритетом, заявил 29 мая в интервью французскому телеканалу TF1 глава МИД РФ Сергей Лавров . В отношении других территорий Украины, где осуществляется военная операция, решать свое будущее должны жители этих районов, заявил он.

По словам министра, специальная военная операция занимает такое время прежде всего потому, что российские военные, участвующие в операции, имеют приказ категорически избегать нападений и ударов по гражданской инфраструктуре . Атакам подлежат только военные объекты, скопление техники и живой силы.

Уничтожение арсенала

29 мая российские вооруженные силы продолжали удары по военной инфраструктуре Украины.

— Высокоточными ракетами большой дальности ВКС России уничтожен крупный арсенал ВСУ на складской территории одного из предприятий в Кривом Роге Днепропетровской области, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным российского военного ведомства, за сутки ракетами воздушного базирования поражены также три пункта управления, 25 районов сосредоточения войск ВСУ, две артиллерийских батареи на огневых позициях и пять складов боеприпасов. Также уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе Николаевки в ДНР и радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей в районе села Богуславка Харьковской области.

Оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация поразили два пункта управления и 53 района сосредоточения войск. Всего в результате этих ударов уничтожены более 300 националистов и до 50 единиц военной и специальной техники, сообщили в Минобороны.

Российские средства ПВО сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины над Днепропетровской областью, а также четыре беспилотных летательных аппарата над Харьковской областью и территорией ДНР. Кроме того, был перехвачен украинский реактивный снаряд системы залпового огня «Смерч».

Ракетные войска и артиллерия поразили 62 пункта управления, 596 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 52 позиции артиллерийских и минометных подразделений украинских националистов.

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 183 самолета, 128 вертолетов, 1 049 беспилотных летательных аппаратов, 325 зенитных ракетных комплексов, 3 309 танков и других боевых бронированных машин, 447 установок реактивных систем залпового огня, 1 722 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3 270 единиц специальной военной автомобильной техники , — сообщил Игорь Конашенков.

Гаубичный прорыв

Минобороны России 29 мая рассказало о солдатах и офицерах, проявивших мужество и самоотверженность в боях.

Гаубичный самоходно-артиллерийский дивизион майора Аделя Кильмухаметова выполнял задачу по уничтожению пяти вражеских целей. Командир безошибочно принял решение на порядок стрельбы и их поражения, учитывая возможные варианты действий противника. В результате подразделение уничтожило четыре взводных опорных пункта, артиллерийскую батарею и две реактивных системы залпового огня.

— Профессиональные действия дивизиона майора Кильмухамедова способствовали созданию бреши в оборонительных рубежах противника, в результате чего силами танкового полка от вооруженных формирований националистов был освобожден населенный пункт, — рассказали в Минобороны.

Мотострелковый полк майора Дмитрия Михайлова освобождал населенный пункт от украинских националистов. Под его личным руководством было уничтожено три единицы БТР-80, один танк Т-72 и большое количество иностранных противотанковых комплексов.

Разгромив группировку противника, Дмитрий Михайлов организовал оборону занятых позиций. Националисты трижды пытались прорваться к российским мотострелкам, но безуспешно. Под непрерывным минометным огнем подразделения полка контрударом лишили противника возможности продолжать наступательные действия. При это потерь среди личного состава не было.

Группа сержанта Балта Цыренжапова на боевой машине пехоты участвовала в атаке огневых позиций артиллерийских подразделений противника. Подъезжая к населенному пункту, сержант заметил группу украинских националистов, готовивших засаду российским военнослужащим. Несмотря на превосходящие силы противника, сержант вступил в бой, в ходе которого было уничтожено три грузовых автомобиля и около 30 националистов. Мужество и решительность Балта Цыренжапова, а также профессиональные действия его подчиненных обеспечили продвижение российских подразделений и освобождение населенного пункта от вооруженных формирований.