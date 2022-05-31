Бойцы ЛНР рассказали о подготовке к решающему штурму Северодонецка и Лисичанска

Войска Луганской Народной Республики (ЛНР) при огневой поддержке Вооруженных сил (ВС) России продолжают наступление и уже вошли в жилые кварталы Северодонецка. Кольцо окружения вокруг Лисичанско-Северодонецкой агломерации должно скоро замкнуться, сообщил во вторник, 31 мая, корреспондент «Известий» Богдан Степовой.

Военнослужащие ЛНР рассказали, что готовы к решающему штурму Северодонецка и Лисичанска и полному освобождению территории республики.

«В ближайшее время должны дожать противника и хотим, чтобы бои быстрее закончились. Мы знаем, что противник прикрывается жителями и оставляет за собой разрушенные дома, школы и детские сады. Но мы обязательно всё это расчистим и приведем в порядок. Вернемся к мирной жизни», — сказал командир подразделения Народной милиции ЛНР Игорь.

Бойцы его подразделения согласны. Говорят, что еще не забыли свои основные мирные профессии. В подразделении Игоря служат бывшие шахтеры, учителя, юристы, рабочие и автомеханики. Они говорят, что своя земля воюет за них. Песок часто спасает жизни. Тяжелые снаряды и даже минометные мины уходят в него и там взрываются, не причиняя вреда. На поверхности после прилета остаются только идеально круглые отверстия от боеприпасов.

В ходе боев бойцы ЛНР не раз тушили лесные пожары. Украинские диверсанты несколько раз старались поджечь лес с помощью кустарно изготовленных устройств.

«Берут металлический цилиндр, наполненный легковоспламеняющимися веществами, ставят около ствола дерева и поджигают. Горят такие «зажигалки» хорошо: высота пламени около метра, и сосна в сухом лесу может быстро загореться», — рассказали солдаты ЛНР.

Бойцы постоянно следят за противопожарной безопасностью в зоне своей ответственности, поэтому всегда успевают потушить такие «зажигалки».

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