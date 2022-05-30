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Помощник Кадырова заявил о контроле над обстановкой в Северодонецке

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Фото: ТАСС/Александр Река
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Почти вся территория Северодонецка зачищена от украинских националистов, обстановка в городе под контролем. Об этом сообщил 30 мая помощник главы Чеченской Республики по силовому блоку Апты Алаудинов.

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«На час времени текущего дня обстановка в городе Северодонецк под контролем, осталось нам дочистить в общей сложности где-то 15-17% жилого сектора. Остальная территория полностью зачищена», — говорит Алаудинов на видео, опубликованном в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.

Алаудинов отметил, что войска выполняют все поставленные задачи без потерь личного состава.

«Город контролируется нами уже где-то на 80-85%. Он уже зачищен на этот процент», — добавил он.

Днем ранее, 29 мая, стало известно, что подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) заняли плацдарм в Северодонецке.

За день до этого Кадыров заявил, что Северодонецк взят под контроль российскими силами. Он сообщил, что первые кварталы хорошо укрепленного населенного пункта зачищены от вражеских подразделений, российские войска также освободили здание гостиницы, которое было подготовлено для продолжительной обороны украинских войск.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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