Силы ЛНР закрепились на окраинах Северодонецка в Донбассе

Силы Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) закрепились на окраинах города Северодонецк в Донбассе. Об этом сообщает 29 мая «РИА Новости».

В настоящее время украинские силовики обстреливают ранее покинутые ими жилые районы города.

Ранее в воскресенье военный корреспондент «Известий» Алексей Полторанин показал момент минометного обстрела Северодонецка украинскими военными. Обстрел велся из минометов калибром 120 мм. Несмотря на неоднократные обстрелы, группа дошла до жилых домов города.

Как следует из видео, военнослужащие прошли по лесу, где многие дни шли бои. Об этом свидетельствует выгоревшая трава и обгоревшие стволы деревьев.

Также 29 мая Полторанин показал обстановку в одном из кварталов Северодонецка. В первом жилом квартале, куда зашел журналист, видны глубокие воронки в земле, оставшиеся от упавших снарядов. Заметны и последствия обстрелов на ограждениях построек.

28 мая о взятии под контроль Северодонецка сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Первые кварталы хорошо укрепленного населенного пункта были зачищены от вражеских подразделений. Войска РФ освободили здание гостиницы, которое было подготовлено для продолжительной обороны украинских военных.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости республик.

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