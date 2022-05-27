Там, за Лиманом: союзные силы продвигаются к Славянску

В ДНР в четверг, 26 мая сообщили о поднятии флагов над администрацией города Лиман (до 2016 года носил название Красный Лиман). Бои за населённый пункт продолжались с понедельника. По заявлению российского Минобороны, в этот же день в воздухе уничтожены украинский вертолёт Ми-24 и военно-транспортный самолёт, перевозивший боеприпасы. В военном ведомстве заявили и о морском гуманитарном коридоре для выхода иностранных судов из Одессы, Николаева и других портов, и призвали ранее заблокированные в Мариуполе корабли вернуться к местам своей постоянной приписки.

Дорога к Славянску

26 мая появились видеоподтверждения поднятия над администрацией в центре Лимана флагов России, ДНР и Победы. Накануне сообщалось, что значительная часть города уже освобождена. Бои продолжались на его южных окраинах и в районе железнодорожной станции.

— Освобождение Красного Лимана имеет не только тактическое, но и большое символическое значение, — сказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Это последний крупный населённый пункт на пути к Славянску, который в 2014 году стал одним из центров восстания против киевских властей . Затем он оказался одним из первых крупных населённых пунктов, которые отбили у сил народных республик украинские формирования. С тех пор он восемь лет ждал освобождения. Артиллерийские дуэли и бои за этот важный узел железных дорог, окружённый лесопосадками, оказались ничуть не менее ожесточёнными, чем в районе Бахмута.

Хотя оттуда до Славянска всего 15 км, этот путь не будет лёгким, предупреждает эксперт. Красный Лиман находится на противоположном от него берегу реки Северский Донец. Киевские формирования наверняка взорвут мост через неё, а потом займут оборону по берегам.

— Прямой удар через реку здесь, вблизи главного узла обороны, вряд ли возможен. Украинское командование, понимая стратегическое значение этих городов, сосредотачивает в Славянске и Краматорске все доступные подкрепления, чтобы задержать российское наступление на рубеже этой важнейшей водной преграды , — объяснил Владислав Шурыгин.

Иностранные инженеры

В Минобороны России 26 мая сообщили о новых целях, поражённых высокоточным оружием. Авиационными ракетами атакованы 48 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ, две артиллерийские батареи и два склада боеприпасов в районах Николаевка и Берестовое Донецкой Народной Республики. В районе Николаевки в ДНР уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ», а под Чугуевым в Харьковской области — радиолокатор подсвета и наведения ЗРК С-300 .

— В районе населенного пункта Днепровское Николаевской области уничтожен украинский центр радиоэлектронной разведки, в том числе 11 военнослужащих боевого расчёта, а также 15 прибывших с охраной иностранных специалистов инженерно-технического и оперативного состава, — заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Самолёты оперативно-тактической и армейской авиации поразили 49 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, два минометных расчета, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Всего в результате ударов авиации уничтожены более 350 националистов, выведены из строя 96 единиц вооружения и военной техники, сообщили в Минобороны.

Ракетные войска и артиллерия поразили 62 пункта управления, 407 районов сосредоточения войск, 47 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, а также три склада боеприпасов.

В районе железнодорожной станции Покровск Донецкой Народной Республики уничтожены во время выгрузки подразделения и военная техника 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, прибывшие для усиления украинской группировки на Донбассе.

Р оссийская ПВО сбила над Гусаровкой в Харьковской области украинский вертолёт Ми-24. Заявлено также об уничтожении в воздухе военно-транспортного самолета в районе Кремидовки Одесской области, который доставлял боеприпасы и вооружение. Перехвачено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе два реактивных Ту-143 «Рейс» советского производства у Меловатки в ЛНР.

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 179 самолетов, 127 вертолетов, 1019 беспилотных летательных аппарата, 323 зенитных ракетных комплекса, 3266 танков и других боевых бронированных машин, 433 установки реактивных систем залпового огня, 1682 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3190 единиц специальной военной автомобильной техники, — уточнил Игорь Конашенков.

Портовое освобождение

В четверг начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что силами Военно-Морского Флота России устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь и теперь гаванью могут безопасно пользоваться гражданские суда.

По словам генерала, российской стороной были созданы все условия для безопасного выхода шести заблокированных Украиной иностранных сухогрузов: «Царевна» (Болгария), «Азбург» (Доминикана), «Смарта» (Либерия), «Блю Стар» (Панама), «Азов Конкорд» (Турция), «Леди Аугуста» (Ямайка) из акватории Мариуполя, но несмотря на это до настоящего времени руководством стран компаний-судовладельцев не были приняты меры по выводу этих судов.

— Призываем дипломатические представительства Болгарии, Доминиканы, Либерии, Панамы, Турции, Ямайки и Международную морскую организацию оказать действенное влияние на владельцев находящихся в порту Мариуполь судов, для их вывода к местам постоянной приписки, — заявил Михаил Мизинцев.

25 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что по специальному гуманитарному коридору, организованному Россией, из порта Мариуполя вышли первые пять судов, которые были блокированы там украинскими боевиками с началом боевых действий.

Вечером 26 мая в Минобороны сообщили об изменении с 27 марта координат морского гуманитарного коридора для выхода иностранных судов из портов Одесса, Николаев, Черноморск, Херсон, Очаков и Южный. Маршрут протяжённостью в 139 морских миль и шириной в три будет действовать ежедневно с 8 до 19 часов по московскому времени .

— Ответственность за обеспечение безопасности выхода судов из портов и следования до района сбора несет украинская сторона, — заявили в оборонном ведомстве.

Разгром колонны

Подполковник Дмитрий Жарких обеспечивал артиллерийскую поддержку российским подразделениям . С первых дней специальной военной операции он лично находился на передовой, управлял, оказывал помощь и передавал практические навыки подчиненным.

Во время воздушной разведки беспилотным летательным аппаратом было обнаружено вооруженное формирование националистов. Дмитрий принял решение на поражение боевиков, лично корректируя огонь, в результате чего были уничтожены три гаубичные самоходные артиллерийские установки, два пикапа с установленными на них минометами, один БТР и около 30 националистов.

— Высокий профессионализм подполковника Жарких и умелое руководство подчиненными способствовало выполнению всех поставленных боевых задач на заданном направлении, — заявили в Минобороны

Отделение сержанта Виктора Пыхтина проводило разведку местности рядом с позициями российских войск. Виктор в ночное время обнаружил группу украинских националистов, вооруженных стрелковым оружием, тремя гранатометами и пулеметом . Приняв решение атаковать, сержант отдал команды подчинённым, и одним из первых вступил в бой, уничтожив при этом пулеметный расчет врага.

В ходе боя отделение сержанта Пыхтина уничтожило более десяти радикалов. Оставшиеся в живых бежали . В военном ведомстве отметили, что решительными и профессиональными действиями сержант Пыхтин обеспечил безопасность места дислокации группировки российских Вооруженных Сил.

Батальонно-тактическая группа гвардии сержанта Николая Романенко освобождала населённый пункт от вооруженных формирований украинских националистов . Благодаря отличному знанию тактики ведения боя и высоким командным качествам Николая, была грамотно выстроена система огня и определён сектор обстрела, что лишило противника возможности к отступлению.