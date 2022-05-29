Военкор «Известий» показал обстановку в освобожденной части Северодонецка

Военный корреспондент «Известий» Алексей Полторанин 29 мая показал обстановку в одном из кварталов освобожденного города Северодонецк в Луганской Народной Республике (ЛНР).

На кадрах, заснятых в первом жилом квартале, куда зашел журналист, видны глубокие воронки в земле, оставшиеся от упавших снарядов. Также заметны последствия обстрелов на ограждениях построек.

«Летают снаряды над нами, ложатся неподалеку. Заходим в первый жилой квартал», — рассказывает Полторанин.

Накануне глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что город Северодонецк в ЛНР взят под контроль российскими силами из Чечни. Он сообщил, что первые кварталы хорошо укрепленного населенного пункта были зачищены от вражеских подразделений. Войска РФ освободили здание гостиницы, которое было подготовлено для продолжительной обороны украинских военных.

Днем ранее представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что украинским войскам отрезаны все пути отхода из Северодонецка. Он объяснил, что в городе есть три моста, по которым могли уйти противники, но один мост был разрушен, второй не смог бы выдержать никакой техники из-за аварийного состоянии, а третий мост контролировали силы народной милиции.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости республик.

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