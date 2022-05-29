Военкор «Известий» стал свидетелем обстрела ВСУ в Северодонецке

Военный корреспондент «Известий» Алексей Полторанин запечатлел момент минометного обстрела украинскими военными Северодонецка Луганской Народной Республики (ЛНР).

Как следует из видео, журналист шел в группе бойцов ЛНР по лесу, когда раздались звуки, характерные для обстрела.

«Прилет был», — сказал ему один из военнослужащих ЛНР.

По его словам, обстрел велся из минометов калибром 120 мм. Несмотря на неоднократные обстрелы, группа дошла до жилых домов Северодонецка. Как видно на кадрах, военнослужащие прошли по лесу, где многие дни шли бои. Об этом свидетельствует выгоревшая трава и обгоревшие стволы деревьев.

Ранее в воскресенье Полторанин показал обстановку в одном из кварталов освобожденного Северодонецка. В первом жилом квартале, куда зашел журналист, видны глубокие воронки в земле, оставшиеся от упавших снарядов. Также заметны последствия обстрелов на ограждениях построек.

О взятии под контроль Северодонецка накануне сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Первые кварталы хорошо укрепленного населенного пункта были зачищены от вражеских подразделений. Войска РФ освободили здание гостиницы, которое было подготовлено для продолжительной обороны украинских военных.

27 мая представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что украинским войскам отрезаны все пути отхода из Северодонецка. Он объяснил, что в городе есть три моста, по которым могли уйти противники, но один мост был разрушен, второй не смог бы выдержать никакой техники из-за аварийного состояния, а третий мост контролировали силы народной милиции.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости республик.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».